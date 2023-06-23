Karşıyaka Derneği de seçimli genel kurul çağrısı yaptı

YENİ sezon öncesi 5.5 yıldır aralıksız görevde olan yönetime olağanüstü seçimli genel kurul kararı alma çağrılarının sürdüğü Karşıyaka'da 1912 Karşıyaka Derneği de sandığı işaret etti. İzmir'in en eski spor kulübünün kongre üyeleri ve taraftarlarından oluşan köklü dernek yönetimi, kulüp yönetimine çağrı yaparak acilen seçimli genel kurul kararı alınmasını istedi. "Başkan Turgay Büyükkarcı ve yönetim kurulumuza en kısa sürede olağanüstü genel kurul kararı alarak hem geçmiş faaliyetlerini sunmayı hem de yönetim kurulunu daha da güçlendirerek genel kurul üyelerinin onayına gitmeyi öneriyoruz" diyen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"111 yıllık geçmişiyle Karşıyaka Spor Kulübümüz bugüne kadar geçmişi, gelenekleri ve vefası ile ayaktadır. 111 yıl önce bir zeytin ağacının altında Kaf Sin Kaf gençlerinin futbol kulübü olarak kurduğu Karşıyaka, bugüne kadar şerefiyle Türk sporuna katkı vermiş, sporcular yetiştirmiş, alkemizi yurtdışında temsil etmiştir.

?Bu nedenle Başkan Turgay Büyükkarcı ve yönetim kurulumuza en kısa sürede olağanüstü genel kurul kararı alarak hem geçmiş faaliyetlerini sunmayı hem de yönetim kurulunu daha da güçlendirerek genel kurul üyelerinin onayına gitmeyi öneriyoruz. Tabi ki seçimler demokratik ortamlardır. Karşıyaka'mızın geleceği için yeni yönetimler, başkan adayları da çıkabilir. Genel kurul delegelerimiz eğer uygun görürlerse oyları ile aha önce görev verdiği gibi değişimi tercih edebilir. Değişimler her zaman bulunduğu ortamı güçlendirir, geliştirir, adı üzerinden değiştirir. Yarın daha da geç olmadan Başkan Turgay Büyükkarcı ve yönetim kurulumuza gereğini yapmalarını öneririz. Büyük Karşıyaka camiamızın bilgisine saygılarımızla sunarız."