Karşıyaka, Denizli İdman Yurdunu 2-0 Mağlup Etti

Karşıyaka, Denizli İdman Yurdunu 2-0 Mağlup Etti
TFF 3. Lig 4. Grup 11. haftasında Karşıyaka, evinde Denizli İdman Yurdu'nu 2-0'lık skorla yenerek galibiyet elde etti. Golleri Hamza Küçükköylü ve Onur İnan kaydetti.

TFF 3. Lig 4. Grup 11. haftasında Karşıyaka evinde karşılaştığı Denizli İdman Yurdu'nu 2-0 mağlup etti.

Stat: Alsancak Mustafa Denizli

Hakemler: Yücel Büyük, İsmail Ertunç, Hasan Ata

Karşıyaka: Sadri Ege Dipci, Ensar Akgün, Alpay Eroğlu, Selim Demirci (Ferdi Burgaz dk. 71), Adem Yeşilyurt, Samet Sargın, Arda Baran Eren, Tolga Ünlü (Ahmet Yağız Mengi dk. 66), Namık Barış Çelik (Doğanay Avcı dk. 66), Onur İnan (Ethem Örgev dk. 88), Hamza Küçükköylü (Mehmet Güneş dk. 88)

Teknik Direktör: Burhanettin Basatemür

Denizli İdman Yurdu: Kemal Mert Özyiğit, Emirhan Kahraman, Nazmi Candoğan, Kemal Bayrak, Mehmet Deveci, Semih Berk Çakır (Oktay Ergun dk. 82), Mustafa Arda Mutlu (Tolga Üncücan dk. 90), Burak Engin (Enes Üstün dk. 46), Yusuf Sunbat (Enes Balcıoğlu dk. 82), Yunus Emre Duyan (Hüseyin Biber dk. 72), Murat Torun

Teknik Direktör: Özcan Sert

Goller: Hamza Küçükköylü (dk. 34), Onur İnan (dk. 36) (Karşıyaka)

Sarı kart: Mustafa Arda Mutlu, Hüseyin Biber (Denizli İdman Yurdu) - İZMİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' sürecinde kararlılık vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye'de kararlılık vurgusu
Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi

Özgür Özel yeniden Genel Başkan seçildi! İşte aldığı oy sayısı
