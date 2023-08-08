Karşıyaka, defans hattını güçlendirmek için Alpay Koldaş ile görüşüyor

Karşıyaka, Galatasaray ve A Milli Takım'da görev yapmış olan Adem Büyük'le görüşmelerini sürdürürken, defans hattına takviye yapmak için Bandırmaspor'dan ayrılan Alpay Koldaş'ı gündemine aldı.

TFF 3'üncü Lig'de kulüpte bu hafta sonu yapılacak olağanüstü kongreyi beklerken bir yandan da transfer arayışlarını sürdüren Karşıyaka'da sıra defans hattına geldi. Galatasaray ve A Milli Takım'da da görev yapan en ünlü yerli golcülerden Adem Büyük'le temaslarını sürdüren yeşil-kırmızılılar, 1'inci Lig ekibi Bandırmaspor'dan ayrılan 26 yaşındaki stoper Alpay Koldaş'ı gündemine aldı.

Foçalı olup futbola burada başladıktan sonra Tekirdağspor, 1922 Konyaspor, Uşakspor ve son olarak 2 sezondur Bandırmaspor formalarını giyen Alpay'a yeni yönetimde futbol şubede yer alması beklenen Azat Yeşil'in teklif götürdüğü, üst liglerden teklifler alan oyuncunun düşünmek için süre istediği öğrenildi. Alpay geçen sezon Bandırmaspor'da 25 maçta oynadı. Şimdiye kadar 9 futbolcu alan Karşıyaka, defansın soluna da takviye yapmak istiyor. Kurmaylar bu bölgeye ligdeki statü gereği 22 yaş ve altında oyuncu arıyor.