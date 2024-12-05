Üye Girişi
Haberler
Esnaftan konum vergisi mi alınacak? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan iddialara yanıt

Esnaftan konum vergisi mi alınacak? Resmi açıklama geldi

 Şam öncesi son kale Hama'da çatışmalar gitgide şiddetleniyor

Esad'ın hamlesi sınırımızdaki savaşı daha da kanlı hale getirecek

 TBMM'de kabul edilen kanun teklifine göre kamu çalışanlarının görevden uzaklaştırılma şartları değişti

Memurların görevden uzaklaştırılma şartları değişti
Soylu'dan 'veda' açıklaması: Devletime ve milletime hizmetimi yaptım, bu son dönemim

Soylu'dan veda açıklaması

Karşıyaka, Darüşşafaka'yı Ağırlıyor

Karşıyaka, Darüşşafaka'yı Ağırlıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında yarın Darüşşafaka ile karşılaşacak. Müsabaka, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak. Karşıyaka, 6 galibiyetle ligde 4. sırada yer alırken, Darüşşafaka 2 galibiyetle 12. sırada bulunuyor. Karşılaşmayı hakem üçlüsü yönetecek.

Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında yarın Darüşşafaka'yı konuk edecek.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, 9. hafta mücadelesinde yarın Darüşşafaka ile karşı karşıya gelecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma öncesinde yeşil-kırmızılılar, 6 galibiyet, 2 mağlubiyetle ligde 4. sırada yer alırken, Darüşşafaka ise 2 galibiyet 6 mağlubiyetle 12. basamakta bulunuyor. Bu sezon itibarıyla ligde oynadığı iç saha maçlarında yenilgi yüzü görmeyen Karşıyaka, rakibini hatasız geçerek taraftarının önünde üst üste 5. galibiyetini elde etmeyi hedefliyor. Konuk ekip Darüşşafaka ise alt sıralardan kurtulup orta sıralara yaklaşmak için bu zorlu deplasmandan galibiyet istiyor.

Karşılaşmayı ise Mehmet Karabilecen, Fatih Arslanoğlu ve Batuhan Söylemezoğlu hakem üçlüsü yönetecek.

Öte yandan müsabakanın biletleri 'Tam Bilet' 150 TL, 'Öğrenci Bileti' ise 100 TL olarak satışa çıktı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Ünlü şarkıcının zor anları! Hasan Can'ın adını duyunca verdiği tepki bomba
img

Turkcell'e büyük şok! Yargıtay, alınan o ücretleri hukuksuz buldu
img

Neredeyse Beşiktaş'ın rekoru kırılıyordu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇ BİLETİ nasıl ve nereden alınır? BJK-FB derbi biletleri ne kadar? BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI ne zaman? Beşiktaş Fenerbahçe derbisi hangi kanalda yayınlanacak? MEMUR ZAM HABERLERİ! 2025 Ocak Öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL olacak? Masterchef dün akşam eleme adayı kim oldu? Masterchef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Dünya Türk kahvesi günü ile ilgili mesajlar! Dünya Türk kahvesi gününün önemi nedir? Masterchef 5 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 5 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? CANLI ALTIN KURU | 5 Aralık çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü sözleri ve mesajları... Resmi Gazete bugün (5 Aralık) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! ATV CANLI İZLE 5 ARALIK | Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm ne oldu? ATV frekans bilgileri ve canlı yayın…
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.