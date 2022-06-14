Karşıyaka'dan Yusuf Güven'e veda KARŞIYAKA'da 12 Haziran Pazar günü pankreas kanseri nedeniyle tedavi gördüğü İstanbul'da hayatını kaybeden kulüp ve Basketbol Federasyonu'nun eski yöneticilerinden Yusuf Güven, törenle son yolculuğa uğurlandı. KARŞIYAKA'da 12 Haziran Pazar günü pankreas kanseri nedeniyle tedavi gördüğü İstanbul'da hayatını kaybeden kulüp ve Basketbol Federasyonu'nun eski yöneticilerinden Yusuf Güven, törenle son yolculuğa uğurlandı. Yeşil-kırmızılılarda uzun yıllar yöneticilik yapıp, son yönetimde varlık kurulunda görev alan Güven'in cenaze namazı dün İstanbul Teşvikiye Camisi'nde kılındı. Güven için bugün de yeşil-kırmızılı kulüp tarafından tören düzenlendi. Karşıyaka Yelken Tesisleri'ndeki törene Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, Karşıyaka Divan Kurulu Başkanı Atakan Karakaplan, Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, 1912 Karşıyaka Derneği Başkanı Cem Karagözlü, yeni ve eski yöneticiler, Pınar Karşıyaka Antrenörü Ufuk Sarıca, sevenleri ve ailesi katıldı. Yusuf Güven'in cenazesi törenin ardından Soğukkuyu Mezarlığı'na defnedildi. - İzmir Demirören Haber Ajansı / Spor Karşıyaka İstanbul Spor Haberler

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