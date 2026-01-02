Haberler

Karşıyaka'ya Yakup Arda geliyor

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele eden Karşıyaka, Akkonakspor'dan 18 yaşındaki sol bek Cumali Turhan'ı transfer etti. Beşiktaş'tan Yakup Arda Kılıç da yarın İzmir'e gelerek takıma katılacak. Kulüp, Muşspor'a sol bek Ferdi'yi satarken, kaleci Bayram ve golcü Selahattin ile de yollarını ayırdı.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta ara transfere Akkonakspor'dan 18 yaşındaki sol bek Cumali Turhan'ı alarak başlayan Karşıyaka'nın anlaşmaya vardığı Beşiktaşlı sol kanat Yakup Arda Kılıç yarın İzmir'e gelerek takıma katılacak. Siyah-beyazlıların sezon başında Sırp kulübü Novi Pazar'a kiralık gönderdiği 20 yaşındaki Arda bu takımla sözleşmesini feshetti. Genç futbolcu yeşil-kırmızılalara imza atacak.

İç transferde Muşspor'a satılan sol bek Ferdi'nin yanı sıra kaleci Bayram ve golcü Selahattin'le yollarını ayıran İzmir temsilcisinin şans bulamadığı gerekçesiyle kulüp bulmak için izin isteyen Mehmet Güneş'i kiralık göndermesi bekleniyor. Mehmet sezon başında bonservis ödenerek alınmıştı. Transferde Kaf-Kaf'ın gündemindeki Söke 1970 SK'dan İsa Güler ise 2'nci Lig ekibi Muğlaspor'la anlaştı.

