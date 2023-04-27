Karşıyaka'dan taraftara jest

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta pazar günü evinde Play-Off hattındaki rakiplerinden 52 Orduspor FK ile karşılaşacak Karşıyaka'da yönetim tribünleri doldurmak için harekete geçti.

Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, müsabaka için kendisine ve çocuğuna bilet alan taraftarlara, çocukları için forma hediye edileceği bildirildi. Formaların bilet alımı sırasında KSK Store mağazalarından teslim alınacağı kaydedildi. Sezonun ilk yarısında deplasmanda rakibine 1-0 mağlup olan Karşıyaka, bu kez iç saha avantajını kullanıp ilk 6'daki yerini korumayı hedefliyor.