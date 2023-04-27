Üye Girişi
Haberi Paylaş
Karşıyaka'dan taraftara jest

Karşıyaka'dan taraftara jest

Spor Haberleri

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta pazar günü evinde Play-Off hattındaki rakiplerinden 52 Orduspor FK ile karşılaşacak Karşıyaka'da yönetim tribünleri doldurmak için harekete geçti.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta pazar günü evinde Play-Off hattındaki rakiplerinden 52 Orduspor FK ile karşılaşacak Karşıyaka'da yönetim tribünleri doldurmak için harekete geçti.

Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, müsabaka için kendisine ve çocuğuna bilet alan taraftarlara, çocukları için forma hediye edileceği bildirildi. Formaların bilet alımı sırasında KSK Store mağazalarından teslim alınacağı kaydedildi. Sezonun ilk yarısında deplasmanda rakibine 1-0 mağlup olan Karşıyaka, bu kez iç saha avantajını kullanıp ilk 6'daki yerini korumayı hedefliyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Karşıyaka Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title