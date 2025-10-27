Haberler

Karşıyaka'dan Hakem Kararlarına İsyan

Güncelleme:
TFF 3. Lig ekiplerinden Karşıyaka, Altay ile oynanan derbi sonrasında hakem hatalarına tepki gösterdi. Kulüp, adalet talep ederek sistematik hataların oyunun ruhuna zarar verdiğini belirtti.

Karşıyaka, TFF 3. Lig 4. Grup 8. haftasında Altay ile oynadıkları karşılaşmada hakem kararlarıyla ilgili bir paylaşımda bulunarak, "Hiçbir zaman ayrıcalık talep etmedik. Sadece sahada emeğin, mücadelenin ve adaletin karşılık bulmasını istedik. Ancak ne yazık ki son dönemde yaşanan hakem hataları, futbolun ruhuna ve adalet duygusuna zarar vermektedir" ifadelerine yer verildi.

TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Karşıyaka, 8. hafta mücadelesinde İzmir derbisinde Altay'a konuk oldu. Yeşil-kırmızılılar, karşılaşmada öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Kaf-Kaf, maçın ardından hakem kararlarına adeta isyan etti. Yeşil-kırmızılı kulüp, konuyla ilgili bir açıklama yayımladı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Bugün kamuoyuyla paylaştığımız video, yalnızca bir maçın değil, uzun süredir yaşadığımız hakem hatalarının bir özetidir. Hatalar oyunun bir parçası olabilir; ancak sistematik şekilde tekrarlanan hatalar, oyunun güvenilirliğini ve rekabetin ruhunu zedeliyor.

Penaltımız verilmiyor, yan hakem ofsayt kaldırıyor, orta hakem yanına bile gitmiyor.

Maçın gidişatını değiştiren bu basiretsiz, tutarsız ve adaletsiz hakem yönetimi artık kabul edilemez hale gelmiştir.

Karşıyaka Spor Kulübü olarak, hiçbir zaman ayrıcalık talep etmedik. Sadece sahada emeğin, mücadelenin ve adaletin karşılık bulmasını istedik. Ancak ne yazık ki son dönemde yaşanan hakem hataları, futbolun ruhuna ve adalet duygusuna zarar vermektedir.

Futbolun güzelliği, adil rekabet ortamında ortaya çıkar. Karşıyaka camiası olarak talebimiz basittir; Ayrıcalık değil, adalet! Her kulübün eşit şekilde değerlendirildiği, hakem hatalarının sonuçları belirlemediği bir lig istiyoruz. Biz bu doğrultuda, camiamızın hakkını savunmaya ve her platformda adil yönetim talebimizi dile getirmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
