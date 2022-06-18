Karşıyaka'dan çifte kanca

TFF 3'üncü Lig'de yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Karşıyaka, Fethiyespor'un iki yıldızına kanca attı. Karşıyaka, geçen sezon kendi grubunda Play-Off şampiyonluğu yaşayıp 2'nci Lig'e çıkan Fethiye'yi golleriyle sırtlayan sağ kanat Ali Han Tuncer ve sol kanat Nurettin Çakır'a talip oldu.

Geçen sezon özellikle kanat oyuncularından direkt gol katkısı fazla alamayan yeşil-kırmızılılar, 21 gol atan Ali Han ve 19 golle oynayan Nurettin için şartları zorlayacak. Geçen yıl grupta krallık yarışında ikinci ve üçüncü sırayı alan 26 yaşındaki Ali Han ile aynı yaştaki Nurettin toplam 40 gol gibi müthiş bir istatistiğe imza atarken, sözleşmeleri biten ikiliye kulüpleri Fethiye dahil 2'nci Lig ve 3'üncü Lig'den birçok teklifin olması transferleri zora sokuyor.

Demirören Haber Ajansı / Spor