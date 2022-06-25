Karşıyaka'dan Batuhan ve Melih'e kanca

TFF 3'üncü Lig'de yeni sezon öncesi transfer arayışlarını sürdüren Karşıyaka, Çorum FK'dan geçen yıl ikinci yarıda kiraladığı forvet arkası Kerem Pala ile birlikte aynı kulüpten santrfor Batuhan Er'e de talip oldu. Yeşil-kırmızılılar, Belediye Derincespor'dan 23 yaşındaki sağ kanat Melih İnan'dan da haber bekliyor. Geçen sezon 2'nci Lig'de 6 gol atan 27 yaşındaki Batuhan'ın kulübüyle sözleşmesi 1 yıl daha devam ediyor.

Karşıyaka'da geçen yıl aynı gruptaki Derince'de 8 gol, 4 asistle oynayan 23 yaşındaki sağ kanat Melih ise kulübünden ayrıldı. Yaş kontenjanına da takılmayan oyuncuya teklifini ileten Karşıyaka yanıt bekliyor. İzmir temsilcisi, geçen sezon grubunda Play-Off şampiyonu olan Fethiyespor'u toplam attıkları 40 golle sırtlayan Ali Han Tuncer ve Nurettin Çakır için yaptığı girişimlerden ise sonuç alamadı. Ali Han, kulübünde kalırken, Nurettin ise 1'inci Lig'de Pendikspor'la söz kesti.

Demirören Haber Ajansı / Spor