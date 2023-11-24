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Karşıyaka'da zorunlu değişiklikler öncesi hazırlıklar

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TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta zirve yarışındaki Karşıyaka, Efeler 09 SFK maçı öncesi eksiklerle mücadele edecek.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta pazar günü deplasmanda zirve yarışındaki rakiplerinden Efeler 09 SFK'ya konuk olacak Karşıyaka'da zorunlu değişim yaşanacak. Antrenör Recep Umut, geçen haftaki Kelkit Hürriyetspor maçında kırmızı kart gören Adem Büyük'ün yokluğunda ilk 11'de Yasin Ozan ya da Emre Gemici'ye forma verecek.

Önceki hafta Anadolu Üniversitesi deplasmanında mutlak bir fırsatı kaçıran Yasin, geçen hafta oyuna sonradan girip penaltı kaçırmasına rağmen taraftarın desteğiyle moral bulmuştu. Emre Gemici ise hafif sakatlığının etkisiyle son 2 karşılaşmada yedek soyundu. Yasin şimdiye kadar 4 gol, Emre ise 2 gol kaydetti. Öte yandan arka adalesinde yırtık olan sağ bek Bilal bu haftada görev yapamayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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