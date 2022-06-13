Karşıyaka'da Yusuf Güven yası KARŞIYAKA'da çeşitli dönemlerde yöneticilik yapıp, daha önce Basketbol Federasyonu yönetiminde de yer alan Yusuf İzzettin Güven, hayatını kaybetti. KARŞIYAKA'da çeşitli dönemlerde yöneticilik yapıp, daha önce Basketbol Federasyonu yönetiminde de yer alan Yusuf İzzettin Güven, hayatını kaybetti. Bir süredir pankreas kanseri nedeniyle tedavi gören Güven, İstanbul'da hayata gözlerini yumdu. Yusuf Güven'in cenazesi bugün İstanbul Teşvikiye Camisi'nde öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından İzmir'e getirilecek. Güven, Karşıyaka Spor Kulübü'nde yarın yapılacak anma töreninden sonra Soğukkuyu Aile Mezarlığı'nda toprağa verilecek. - İzmir Demirören Haber Ajansı / Spor basketbol Karşıyaka İstanbul İzmir Spor Haberler

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