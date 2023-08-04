Karşıyaka'da Yılmaz Ceylan Üst Liglerden Kulüp Arıyor

TFF 3'üncü Lig takımlarından Karşıyaka'da Yılmaz Ceylan'ın üst liglerden kulüp aradığı öğrenildi. Geçen sezon Karşıyaka'ya transfer olan Ceylan için 5 milyon TL bonservis talep ediliyor.

TFF 3'üncü Lig'de yeni sezona Bolu kampında hazırlanırken bir yandan da kulüpteki olağanüstü kongre sürecini bekleyen Karşıyaka'da Yılmaz Ceylan'ın üst liglerden kulüp aradığı öğrenildi. Altyapısında forma giydiği yeşil-kırmızılılara geçen sezonun devre arasında Somaspor'dan 1.5 milyon TL bonservis bedeliyle transfer edilerek profesyonel olarak dönen 23 yaşındaki kanat oyuncusu 1'inci Lig'den kulüp arayışında. Futbol şube yönetiminin Yılmaz için 5 milyon TL bonservis talep edeceği iddia edildi. Yılmaz Ceylan, geçen sezonun ikinci yarında Kaf-Kaf'ta tamamı ilk 11'de 16 maçta forma giyerek 2 gol atmıştı.