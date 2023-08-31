Karşıyaka'da Yılmaz Ceylan Takımdan Ayrıldı

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka'da Yılmaz Ceylan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla takımdan ayrıldığını duyurdu.

Geçen sezonun devre arasında Somaspor'dan ayrılıp altyapısından yetiştiği Karşıyaka'ya transfer olan Yılmaz Ceylan, yarım dönem formasını giydiği İzmir ekibinden ayrıldığını sosyal medya hesabından duyurdu. Ceylan, yaptığı açıklamada, "Ailevi sebeplerden dolayı İzmir'den ayrılmam gerekiyor. Sevgili Karşıyaka taraftarı, en başından bu yana terimin son damlasına kadar bu arma için, sizler için mücadele ettim. Geldiğim günden bu yana desteğinizi ve sevginizi hep hissettim. Tribünlerinde büyüdüğüm, gururla formasını taşıdığım kulübümden ayrılıyorum. Kulübüme rekor bir bonservis bedeli kazandırarak sizlere veda ediyorum. Umuyorum ki bu yıl hak edilen şampiyonluk semtimize gelecek" ifadelerini kullandı. - İZMİR