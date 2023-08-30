Karşıyaka'da Yılmaz Ceylan Ayrıldı, Ali Say'ın Durumu Belirsiz

TFF 3. Lig temsilcisi Karşıyaka'da sol kanat oyuncusu Yılmaz Ceylan'ın ayrıldığı, Ali Say'ın ise durumunun belirsiz olduğu bildirildi.

İZMİR,

TFF 3'üncü Lig temsilcisi Karşıyaka'da uzun süredir takımdan ayrılmak isteyen sol kanat oyuncusu Yılmaz Ceylan yuvadan uçtu. Geçen sezon devre arasında Somaspor'dan ayrılıp altyapısından yetiştiği Karşıyaka'ya dönen 22 yaşındaki oyuncunun 2'nci Lig temsilcisi Amed Sportif'le söz kestiği öğrenildi. Yılmaz'ın kulübüne bonservis ücreti kazandırdığı belirtildi. Öte yandan yine ayrılması gündeme gelen Ali Say'la ilgili yönetimin henüz kararını vermediği ifade edildi.