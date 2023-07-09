Karşıyaka'da Transferde Sorun Yok

TFF 3'üncü Lig'de yeni sezon öncesi son olarak Düzcespor'dan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Emre Keleşoğlu ve Vanspor'dan 39 yaşındaki kaleci Haydar Yılmaz'la birer yıllık sözleşme imzalayan Karşıyaka'da Futbol Şube Başkanı Ayhan Gültekin, transferde sorun yaşamadıklarını söyledi. Şimdiye kadar dış transferde 4 isme, iç transferde ise Fatih Taşdelen'e imza attıran yeşil-kırmızılılarda transfer görüşmelerini yeni futbol şubesi olarak kendisi ve Osman Dal ile Mehmet Peköz'ün yürüttüğünü dile getiren Gültekin, Başkan Turgay Büyükkarcı'nın transferde şubeye müdehalesinin olmadığını, uyum içinde çalıştıklarını dile getirdi. Sizce Arda Güler'in Fenerbahçe'den ayrılık kararı doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) July 5, 2023