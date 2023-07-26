Karşıyaka'da transferde imzalar yeniden başladı

TFF 3'üncü Lig takımlarından Karşıyaka'da, kulüp başkanının aday olmayacağını açıklaması sonrası transfer görüşmeleri yeniden başladı. İlker Ergüllü yönetimindeki Karşıyaka, sol kanat Enes Nalbantoğlu ve kaleci Hasan Sürmeli ile anlaşma sağladı. Takım, 2 etaplı kamp programını da belirledi.

TFF 3'üncü Lig'de kulüpte 12 Ağustos'taki olağanüstü kongre süreci nedeniyle transferde beklemeye geçen Karşıyaka'da sorun çözülürken imzalar yeniden başladı. 5.5 yıldır kulübü yöneten Başkan Turgay Büyükkarcı'nın yeniden aday olmayacağını açıklayıp inzivaya çekildiği Karşıyaka'da futbol şube yönetimi dün, "Yalnız bırakılıyoruz" açıklaması yaparken, şubede görev yapan Ayhan Gültekin ve Osman Dal, seçime tek aday olarak girmesi beklenen İlker Ergüllü'yle bir araya geldi.

Başkan Büyükkarcı ve yönetimden futbol şubede transfer görüşmeleri yapabilmek için vekaletname alan Ergüllü, iki isimle konuşup sorunları çözdü. Ergüllü yönetiminde transfere yeniden başlayan Karşıyaka, Çorumspor'dan cuma günü anlaşıp takımla antrenmanlara başlattığı sol kanat Enes Nalbantoğlu'nun bonservisini aldı. Yeşil-kırmızılılar kaleye Haydar Yılmaz'dan sonra ikinci takviye olarak geçen sezon aynı gruptaki Belediye Kütahyaspor'da 31 maçta fileyi koruyan 28 yaşındaki Hasan Sürmeli'yle anlaştı. Karşıyaka'nın 8'inci transferi olan Hasan da imza atacak.

Antrenmanları cuma gününden bu yana tesislerinde sürdüren Karşıyaka'da İlker Ergüllü ve futbol şube yönetimi kamp programını da belirledi. Karşıyaka orta sahaya bir transfer daha yapıp 31 Temmuz Pazartesi günü Bolu'ya kampa gidecek. Bolu'da 10 gün boyunca kalacak İzmir ekibi 9 Ağustos'ta ilk etabı bitirip, 2 gün izin yaptıktan sonra yine aynı şehirde ikinci etap kampına girecek.