Karşıyaka'da tesis yenileniyor - Haberler

Karşıyaka'da tesis yenileniyor TFF 3'üncü Lig'de Karşıyaka, yeni sezon öncesi Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ndeki A takımın kamp merkezinde inşaata girişti. TFF 3'üncü Lig'de Karşıyaka, yeni sezon öncesi Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ndeki A takımın kamp merkezinde inşaata girişti. Tesiste futbolcular ile teknik ekibin kaldığı odalar sezon öncesi tepeden tırnağa yenilenecek. Kamp merkezindeki tüm banyo, lavabolar ve eşyalar değişecek. Yenileme çalışmaları 11 Temmuz'da başlayacak sezon hazırlıklarına kadar bitecek. Tesisinde daha iyi imkanlara kavuşacak Kaf-Kaf, sezon öncesi çift etap olarak planlanan kampı teke düşürdü. Temmuz ayında İzmir'de tesisinde kalıp antrenmanlarını akşam saatlerinde ışıklandırma altında yapacak yeşil-kırmızılılar, ağustos ayında yüksek rakım kampına giderek hazırlık maçları oynayacak. Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Spor Türkiye Futbol Federasyonu Selçuk Yaşar Karşıyaka Spor Haberler

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