Karşıyaka'da teknik direktör Ersin Aka ile anlaşıldı

Geçen sezon Karşıyaka'yla aynı gruptaki Yeni Mersin İdmanyurdu'nu şampiyonluğa taşıyan, daha önce İskenderunspor, Bucaspor 1928 ve Ankara Demirspor'u da çalıştıran 45 yaşındaki Aka'nın ailesiyle birlikte hafta sonu Kıbrıs'a gidip, hafta başında imza atarak işbaşı yapacağı öğrenildi. Son olarak 2006'da futbolcu olarak ayrıldığı kulübe 17 yıl sonra sportif direktör unvanıyla gelen Korhan Özen, taraftarın değişim ve şampiyonluk talebini iyi bildiklerini belirterek beraber başarılı olacaklarını söyledi. Tribünden taraftarın içinden geldiğini söyleyen Şube Başkanı Ayhan Gültekin de camiayı strese sokmadan şampiyonluk ipini göğüsleyecek bir takım oluşturacaklarını belirtti.