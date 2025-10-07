Karşıyaka'da Teknik Direktör Basatemür, Puan Kaybı İçin Bahane Üretmeyecek

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta iç sahada Eskişehir Anadolu'yla golsüz berabere kalarak 5'inci haftada ilk puan kaybını yaşayan Karşıyaka'da teknik direktör Burhanettin Basatemür hiçbir mazeretin galibiyetin kaçmasına bahane olmadığını söyledi. Hakemin kötü yönetimi veya Alsancak Stadı yerine ilk kez İzmir Atatürk Stadı'nda oynamaları değişikliğinin kesinlikle mazeret ve bahane olmadığını belirten Basatemür, "Puan kaybına hiçbir bahane ve mazereti olamaz. Bu tip maçlarda kilidi duran toplarla çözebilirsiniz. Ancak biz duran topları iyi kullanamadık" dedi.

"Bahane üretmek yerine sorunu çözmek için çok çalışacağız" diyerek sözlerine devam eden tecrübeli teknik adam, "Oyuncularımız geçmiş karşılaşmalarda neler yapabileceklerini gösterdi. Bundan sonraki karşılaşmalarda da gösterecekler. Sahada içinde iyi performansı olan 4-5 arkadaşımız vardı. Ancak maçları kazanmak ve hedefe ulaşmak için bu sayının daha fazla olması gerekiyor. Biz eksiği kendimizde arayacağız ve ona göre formüller üreteceğiz" diye konuştu.

Kaf-Kaf'ta bu maç öncesi sakatlanıp oynayamayan takımın kilit ismi ofansif orta saha Onur İnan'ın tedavisi sürüyor.