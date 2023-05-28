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Karşıyaka'da Teknik Direktör Adayları Artıyor

Karşıyaka'da Teknik Direktör Adayları Artıyor

Spor Haberleri

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Karşıyaka'da gelecek sezona iddialı girmeyi hedefleyen yönetim, teknik direktör adaylarını artırdı. Mevcut çalıştırıcı Erman Güraçar'la yola devam etemeyecek kurmayların, geniş bir liste belirlediği ve listedeki teknik direktörlerle görüşeceği kaydedildi.

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Karşıyaka'da gelecek sezona iddialı girmeyi hedefleyen yönetim, teknik direktör adaylarını artırdı.

Bu sezon Play-Off oynama şansını kaçıran yeşil-kırmızılılarda Reha Kapsal ve Mehmet Altıparmak'ın yanı sıra Önder Karaveli ile Reha Erginer de listeye girdi. Mevcut çalıştırıcı Erman Güraçar'la yola devam etemeyecek kurmayların, geniş bir liste belirlediği ve listedeki teknik direktörlerle görüşeceği kaydedildi. Şu anda Reha Kapsal, Mehmet Altıparmak, Önder Karaveli ve Reha Erginer'i gündemine alan Karşıyaka'da alternatif isimlerin artacağı kaydededildi.


- İzmir
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Önder Karaveli Reha Kapsal Karşıyaka Spor Haberler

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