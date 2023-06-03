Karşıyaka'da Taraftarlar İlker Ergüllü'yü Destekliyor

TFF 3'üncü Lig'de olağanüstü kongre tartışmalarının sürdüğü Karşıyaka'da Karşıyaka Taraftarlar Derneği ve Çarşı Grubu, basketbol şube eski başkanı İlker Ergüllü'nün başkan adaylığına destek verdi. Yeşil-kırmızılılarda 5.5 yıldır kulübü yöneten Başkan Turgay Büyükkarcı'ya taraftarlar adına kongre çağrısı yapan Taner Ütüklerli, Büyükkarcı'nın yeni futbol şube yönetimi oluşturma temaslarını hatırlatıp, "Bir haftadır görüşülen insanlar bizim için çok kıymetli ama maalesef hep bir erteleme ve pozitif bir sonuç hala yok. Bu da yetmezmiş gibi yönetime girmeyecek bir başka büyük Karşıyakalı Mustafa Özçakar gibi camiamızın, taraftarımızın saygı duyduğu, güvendiği insanları algı malzemesi yapmanız bizi iyice üzüyor" dedi.

"İlker Ergüllü başkanlığında çok güçlü bir oluşum var" diyen Ütüklerli, açıklamasında, "Karşıyaka'mıza yakışan profilde insanlardan oluşan, KSK için maddi katkı anlamında kişisel fedakarlıklardan kaçınmayacak ve şirketleşme gibi bir düşünceleri de asla olmayan bu oluşum gayet medeni bir yaklaşımla kulübümüzün yönetimine talip. Biz kulübümüzün var olan değerini daha da yukarılara taşıyıp, şampiyonluk görmeyen kardeşlerimize şampiyonluklar yaşatacağını gördüğümüz ve Karşıyaka'nın da marka değerini artıracak İlker Ergüllü ve ekibine inanıyoruz. Desteğimizi herkes hissedecek" ifadelerini kullandı.

Karşıyaka'da olağan mali genel kurulun tarihini 18 Temmuz olarak belirleyen yönetim, seçimli genel kurul taleplerine ise yanıt vermemişti.