Karşıyaka'da Taha profesyonel oldu - Haberler

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Karşıyaka'da Taha profesyonel oldu

Demirören Haber Ajansı - Ergin Karataş - Spor
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Karşıyaka'da Taha profesyonel oldu

TFF 3'üncü Lig'de sezon tamamlandıktan sonra iç transfere yönelen Karşıyaka, U19 takımından santrfor Taha Yeşilbaş'ı profesyonel yaptı.

TFF 3'üncü Lig'de sezon tamamlandıktan sonra iç transfere yönelen Karşıyaka, U19 takımından santrfor Taha Yeşilbaş'ı profesyonel yaptı. Ümraniyespor altyapısından geçen sezon yeşil-kırmızılıların altyapısına katılan 19 yaşındaki Taha, Bölgesel Gelişim U19 Ligi'nde final oynayan Karşıyaka'da ligde 10, Play-Off'ta 6 golle yıldızlaştı. Taha, İzmir temsilcisiyle 5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Karşıyaka, U19 takımından Taha gibi gençleri A takım bünyesine katarak sezon başında kampa götürecek.


- İzmir

Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, İzmir, Spor, Haberler

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