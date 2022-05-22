Karşıyaka'da Taha profesyonel oldu - Haberler

Karşıyaka'da Taha profesyonel oldu
Demirören Haber Ajansı - Ergin Karataş - Spor
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TFF 3'üncü Lig'de sezon tamamlandıktan sonra iç transfere yönelen Karşıyaka, U19 takımından santrfor Taha Yeşilbaş'ı profesyonel yaptı.
TFF 3'üncü Lig'de sezon tamamlandıktan sonra iç transfere yönelen Karşıyaka, U19 takımından santrfor Taha Yeşilbaş'ı profesyonel yaptı. Ümraniyespor altyapısından geçen sezon yeşil-kırmızılıların altyapısına katılan 19 yaşındaki Taha, Bölgesel Gelişim U19 Ligi'nde final oynayan Karşıyaka'da ligde 10, Play-Off'ta 6 golle yıldızlaştı. Taha, İzmir temsilcisiyle 5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Karşıyaka, U19 takımından Taha gibi gençleri A takım bünyesine katarak sezon başında kampa götürecek.- İzmir
Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Spor