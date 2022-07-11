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Karşıyaka'da Taha belirsiz

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Karşıyaka'da Taha belirsiz

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Karşıyaka'da mayıs ayında profesyonel sözleşme imzalayan Taha Yeşilbaş'ın yeşil-kırmızılı kulüpten ayrılmak istediği öğrenildi.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Karşıyaka'da mayıs ayında profesyonel sözleşme imzalayan Taha Yeşilbaş'ın yeşil-kırmızılı kulüpten ayrılmak istediği öğrenildi. Karşıyaka ile 5 yıllık sözleşme imzalayan 19 yaşındaki santrforun kendisine takım aradığı iddia edildi.

Kulübe yakın kaynaklar menajerlerin genç futbolcunun kafasını karıştırdığını belirtirken, geçen sezon U19 takımının golcüsü olan Taha'nın yuvada kalıp kalmayacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Beşiktaş ve Ümraniyespor altyapısında oynadıktan sonra transfer edilen genç forvet, geçen sezon U19 Bölgesel Gelişim Ligi'nde 14 gol attığı Karşıyaka ile final oynamıştı.


- İzmir
Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Karşıyaka Spor Haberler

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