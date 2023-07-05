Karşıyaka'da şirket krizi

İZMİR'de son aylarda camia ve taraftarların 5.5 yıldır görevde olan Başkan Turgay Büyükkarcı'ya seçimli genel kurul kararı alma çağrılarının bitmediği Karşıyaka'da yönetimin sessiz sedasız kurduğu şirket ortalığı karıştırdı.

İZMİR'de son aylarda camia ve taraftarların 5.5 yıldır görevde olan Başkan Turgay Büyükkarcı'ya seçimli genel kurul kararı alma çağrılarının bitmediği Karşıyaka'da yönetimin sessiz sedasız kurduğu şirket ortalığı karıştırdı. Daha önce 2017 ve 2018 yıllarında şirketleşme için o dönemki yönetimlerin kongreye giderek üyelerden yetki istediği, 2 yıl önce gündeme gelen tamamen Karşıyakalıların kurucusu olacağı şirketin kulübü kongrenin vereceği yetkiyle geçici periyotlarla yönetmesi fikrinin ise taraftar tepkisiyle rafa kalktığı Kaf-Kaf'ta Başkan Büyükkarcı ve 2'nci Başkan Serkan Ergüven kontrolünde büyük yetkilerle kurulduğu ortaya çıkan Karşıyaka Sportif Ticaret Anonim Şirketi tartışma yarattı.

FUTBOL TAKIMINI DEVRALMA YETKİSİ VAR

Kaldıki genel kurulumuz daha önce kulubü şirketleştirip tamamen satma yetkisi verdiği halde bu yetkiyi kullanmak aklımızın ucundan bile geçmemiştir. Şirketleşme konusunun muatabı bu yönetim değildir. Karşıyaka spor kulübü Karşıyaka halkınındır. Stat arazisi kutsalımızdır" denildi.