Karşıyaka'da seçimli kongre tartışmaları sürerken eski basketbol şube başkanı adaylığa destek verdi

TFF 3'üncü Lig'de sezonu yine hayal kırıklığıyla noktalayan Karşıyaka'da camiadaki seçimli kongre tartışmaları sürerken, Eski Basketbol Şube Başkanı İlker Ergüllü, başkan adaylığına destek veren taraftarlara teşekkür etti. Yeşil-kırmızılıları 5.5 yıldır yöneten Başkan Turgay Büyükkarcı'ya da kulübün önünü tıkamayıp bir an önce olağanüstü genel kurul kararı alma çağrısı yapan Ergüllü, "Karşıyaka Çarşı Grubu ve Karşıyaka Taraftarlar Derneği'mizin bana ve birlikte hareket ettiğimiz dostlarıma destek ve güven beyanı hepimizi gururlandırdı ve Karşıyaka'ya karşı olan sevgimizi, sorumluluğumuzu daha da artırdı" dedi.

Kendisine camianın birçok önemli ismi ve iş insanlarından da destek mesajları geldiğini belirten İlker Ergüllü, Başkan Büyükkarcı'nın sandığa gitmeyerek tüm camianın yeni sezon için vebalini aldığını dile getirerek, "Bu dönemde camianın önemli isimleri, değerli tecrübeleri, saygıdeğer iş insanlarından gelen ciddi destek mesajları da doğru yolda olduğunuzun bizler için ispatı oldu.