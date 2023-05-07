Karşıyaka'da seçimli genel kurul çağrısı

Karşıyaka'da eski başkanlar Cenk Karace ve Mustafa Karabağlı ile birlikte hareket eden Eski Basketbol Şube Başkanı İlker Ergüllü, mali genel kurula seçim maddesi eklenmesini talep ederek başkanlığa adaylığını açıkladı. Karşıyaka'daki kahvaltı organizasyonuna yeşil-kırmızılıların kongre üyeleri katıldı. Toplantıda yönetime kongreyi seçimli düzenleme çağrısı yapıldı.

İzmir'in köklü spor kulübü Karşıyaka'da bu ay yapılması planlanan mali genel kurula seçim maddesi eklenmesini talep ederek başkanlığa adaylığını açıklayan Eski Basketbol Şube Başkanı İlker Ergüllü, beraber hareket ettiği eski başkanlardan AOSB Başkanı Cenk Karace ve Mustafa Karabağlı'yla birlikte camiayla buluştu.

Karşıyaka'daki kahvaltı organizasyonuna yeşil-kırmızılıların kongre üyeleri katıldı. Toplantıda ilk sözü alan Cenk Karace, yönetime kongreyi seçimli düzenleme çağrısı yaptı. "Karşıyaka hepimizin ortak sevdası" diyen Karace, "Geriye bakıp kulüp için neler yaptığımızı düşündüğümüzde birkaç tespitim var. Bu eksikleri gidermek için de niyetimiz var. Kimseden rövanş almak gibi bir niyetimiz yok. Mevcut yönetimin de tamamını bu toplantıya davet ettik. Büyük camiayız ama hiç lobi gücümüz yok. Federasyonlarda, siyasi partilerde temsilcimiz yok. Bu bölük halimizle başarı elde edemeyiz" diye konuştu.

Toplantıda kongre üyeleri de söz alarak kulübün mevcut durumuyla ilgili görüş bildirdi.