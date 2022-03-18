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Karşıyaka'da Samican yetişmiyor

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Karşıyaka'da Samican yetişmiyor

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta üst üste 2 galibiyetin ardından pazar günü Karbel Karaköprü Belediyespor deplasmanına 3'te 3 hedefiyle çıkacak Karşıyaka'da Samican maçta görev yapamayacak.

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) - TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta üst üste 2 galibiyetin ardından pazar günü Karbel Karaköprü Belediyespor deplasmanına 3'te 3 hedefiyle çıkacak Karşıyaka'da Samican maçta görev yapamayacak. Takımda ilk 11'in bankolarından olup grupta 9 Mart'ta iç sahada oynanan Büyükçekmece Tepecikspor mücadelesinde sakatlanan Samican'ın tedavisi bitmedi.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 25'inci dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan tecrübeli orta saha oyuncusu adalesindeki zorlanma nedeniyle halen antrenmanlara başlayamadı. Yeşil-kırmızılılarda iyileşip takıma katılan Fatih Ergen ise pazar günü forma giyebilecek durumda.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Pazar, Spor, Haberler

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