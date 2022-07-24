Karşıyaka'da rakipler netleşti TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta yeni sezon öncesi Bolu kampını sürdüren Karşıyaka'nın oynayacağı hazırlık maçlarının programı belli oldu. TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta yeni sezon öncesi Bolu kampını sürdüren Karşıyaka'nın oynayacağı hazırlık maçlarının programı belli oldu. Yeşil-kırmızılı ekip transferlerle güçlendirdiği kadrosuyla kampta 29 Temmuz'da 2'nci Lig ekibi Arnavutköy Belediyespor, 1 Ağustos'ta da yine 2'nci Lig'de yer alan Somaspor'la karşılaşacak. Dış transferde toplam 6 oyuncuyla anlaşan Karşıyaka'nın Çorum FK'dan geçen sezon kiralayıp bu sezon 3 yıllığına aldığı ofansif orta saha Kerem Pala ve Altınordu'dan kaleci Enes Kalyoncu'nun transferleri kulüplerinden resmi evrak işlemleri tamamlanınca açıklanacak. - İzmir Demirören Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Karşıyaka Bolu Spor Haberler

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