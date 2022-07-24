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Karşıyaka'da rakipler netleşti

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Karşıyaka'da rakipler netleşti

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta yeni sezon öncesi Bolu kampını sürdüren Karşıyaka'nın oynayacağı hazırlık maçlarının programı belli oldu.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta yeni sezon öncesi Bolu kampını sürdüren Karşıyaka'nın oynayacağı hazırlık maçlarının programı belli oldu. Yeşil-kırmızılı ekip transferlerle güçlendirdiği kadrosuyla kampta 29 Temmuz'da 2'nci Lig ekibi Arnavutköy Belediyespor, 1 Ağustos'ta da yine 2'nci Lig'de yer alan Somaspor'la karşılaşacak. Dış transferde toplam 6 oyuncuyla anlaşan Karşıyaka'nın Çorum FK'dan geçen sezon kiralayıp bu sezon 3 yıllığına aldığı ofansif orta saha Kerem Pala ve Altınordu'dan kaleci Enes Kalyoncu'nun transferleri kulüplerinden resmi evrak işlemleri tamamlanınca açıklanacak.


- İzmir
Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Karşıyaka Bolu Spor Haberler

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