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Karşıyaka'da Özkan gitti

Demirören Haber Ajansı - Ergin Karataş - Spor
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Karşıyaka'da Özkan gitti

TFF 3'üncü Lig'de dış transfer çalışmalarında aceleci davranmayan Karşıyaka'da mevcut kadrodan altyapı patentli orta saha oyuncusu Özkan Duman, takımdan ayrıldı.

TFF 3'üncü Lig'de dış transfer çalışmalarında aceleci davranmayan Karşıyaka'da mevcut kadrodan altyapı patentli orta saha oyuncusu Özkan Duman, takımdan ayrıldı. Ocak 2019'da Gençlerbirliği altyapısından Karşıyaka'ya transfer edilip yeşil-kırmızılılarda profesyonel olan 21 yaşındaki Özkan, kulübe veda etti. Kaf-Kaf'ta özellikle 2020-2021 sezonunda 5'i ilk 11'de olmak üzere 21 maçta forma giyen genç futbolcu, geçen sezonun ilk yarısında Bergama Belediyespor'a kiralandı. Bergama'da 7 maçta görev yapan Özkan, devre arasında döndüğü Karşıyaka'da 1 maçta süre alabildi.


- İzmir
Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Karşıyaka Bergama Spor Haberler

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