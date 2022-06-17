Karşıyaka'da Özkan gitti TFF 3'üncü Lig'de dış transfer çalışmalarında aceleci davranmayan Karşıyaka'da mevcut kadrodan altyapı patentli orta saha oyuncusu Özkan Duman, takımdan ayrıldı. TFF 3'üncü Lig'de dış transfer çalışmalarında aceleci davranmayan Karşıyaka'da mevcut kadrodan altyapı patentli orta saha oyuncusu Özkan Duman, takımdan ayrıldı. Ocak 2019'da Gençlerbirliği altyapısından Karşıyaka'ya transfer edilip yeşil-kırmızılılarda profesyonel olan 21 yaşındaki Özkan, kulübe veda etti. Kaf-Kaf'ta özellikle 2020-2021 sezonunda 5'i ilk 11'de olmak üzere 21 maçta forma giyen genç futbolcu, geçen sezonun ilk yarısında Bergama Belediyespor'a kiralandı. Bergama'da 7 maçta görev yapan Özkan, devre arasında döndüğü Karşıyaka'da 1 maçta süre alabildi. - İzmir Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Spor Türkiye Futbol Federasyonu Karşıyaka Bergama Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Karşıyaka'da Özkan gitti - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.