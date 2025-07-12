Karşıyaka'da Oyuncu Sıkıntısı Devam Ediyor

Karşıyaka'da Oyuncu Sıkıntısı Devam Ediyor
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Basketbol Süper Ligi'nde 7 oyuncusunu kaybeden Karşıyaka, Mike Smith ve Hakan Sayılı'nın kulüp değiştirmesiyle kadrosunu tamamen dağıttı. Hakan Sayılı, kulübüne veda mesajı gönderdi.

BASKETBOL Süper Ligi'nde 7 oyuncusu geçen sezon içinde ayrılan, yerlerine alınan 5 yabancı ve yerlilerin de sezon bitiminde gitmesiyle takımı tamamen dağılan Karşıyaka'da iki isim daha kulüp buldu. Yeşil-kırmızılılarda sezon ortasında gelen yabancılardan Mike Smith, Fransız ekibi ESSM Le Portel'e imza atarken, 2 sezondur takımda forma giyen Hakan Sayılı ise Mersinspor'la anlaştı.

Hakan Sayılı kulübüne, "İki sezon boyunca büyük bir gururla formasını giydiğim Karşıyaka'ya veda etme zamanı geldi. Doğup büyüdüğüm bu şehirde çocukluk yıllarımda tribünlerden izlediğim ve hayalini kurduğum takımın bir parçası olmak benim için tarif edilemez bir duyguydu. Her şey için teşekkürler Karşıyaka" mesajıyla veda etti. Henüz sponsor ve kaynak bulamayan Karşıyaka'da yerlilerden Muhsin Yaşar Galatasaray'a, Ozan Yılmaz Esenler Erokspor'a, Mehmet Efe Demirel NCAA'e, Ergi Tırpancı da Mersinspor'a gitmişti. Antrenör Ahmet Çakı da görevinden ayrılmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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