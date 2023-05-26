Karşıyaka'da Olağanüstü Genel Kurul Talebi

Karşıyaka Spor Kulübü'nde Eski Basketbol Şube Başkanı İlker Ergüllü öncülüğünde camianın önemli isimleri, olağanüstü genel kurul talebi için seçim baskısı yapıyor. Ergüllü ve aday yönetimi, Karşıyaka sevdalısı iş insanları ile birlikte kulüp tarihini yeniden yazmayı hedefliyor.

İZMİR'in en köklü spor kulübü Karşıyaka'da 5.5 yıldır görevde olan yönetimden olağanüstü genel kurul kararı almasını talep eden Eski Basketbol Şube Başkanı İlker Ergüllü öncülüğündeki camianın önemli isimlerinin seçim baskısı sürüyor. Kulübün şimdiye kadar mali olarak en güçlü aday yönetimini bir araya toplayan Ergüllü, olası bir genel kurulda Karşıyaka sevdalısı iş insanları ile birlikte Karşıyaka Spor Kulübü'nün tarihini yeniden yazmaya hazır olduklarını söyledi. Ergüllü, Karşıyaka'yı ileriye taşıyacak projelere imza atmaya hazır birbirinden değerli isimlerle görüştüklerini bildirdi.

İlker Ergüllü göreve gelirse yönetiminde birlikte hareket ettiği Cenk Karace, Azat Yeşil, Mustafa Karabağlı, Nazım Torbaoğlu, Volkan Sintaç, Mustafa Taşova, Yaşar Taşbunar, Hasan Yıldırım, Mehmet Katmerci, Yener Eyüpoğlu, Rıdvan Gürgönül, Adem Paşalı, Nedim Kalpaklıoğlu, Yücel Yetik, Mehmet Karal, Mehmet Peköz, Hüseyin Kaftan'ın yanı sıra mevcut yönetimde yer alan birçok ismin de yer alacağı belirtildi. Ayrıca camianın köklü ailelerinden Yelkenbiçer ve Sakıpağa Aileleri ile de görüşülerek, birer temsilcinin katılmalarının isteneceği gelen bilgiler arasında.

Ergüllü ve arkadaşlarının listesi göreve gelirse tamamı Karşıyakalı, Karşıyaka Spor Kulübü sevdalısı iş insanlarından oluşan yönetimin kulüp tarihinin en güçlü yönetimlerinden olması hesaplanıyor. İzmir'de sanayi, ticaret ve spor camiasının öncü isimlerinden Hasan Denizkurdu, Ender Yorgancılar, Mehmet Ali Kasalı, eski başkanlar ve yöneticilerin de destek verdiğinin öğrenildiği yeni oluşumun Karşıyaka'yı sportif ve tesisleşme anlamında çağ atlatmayı planladığı öğrenildi. Yönetim sportif başarının yanı sıra yıllardır yapılamayan yeni stat ve yeni salonu mutlaka yaptırmayı planladığı belirtildi.