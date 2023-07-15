Karşıyaka'da Mali Genel Kurul Heyecanı

İzmir'in en köklü spor kulübü Karşıyaka'da camia gözünü 18 Temmuz Salı günü yapılacak olağan mali genel kurula dikti. Kulübün mali ve idari durumunun kongre üyelerine açıklanıp, yönetimin son 1 yıllık icraatlerinin ibraya sunulacağı kongrenin son yılların en ilgiyle takip edilecek toplantısı olması bekleniyor. İlk tarihi 31 Mayıs olarak duyurulup, yasal çoğunluk aranmadan yapılacak tarihi 18 Temmuz saat 17.30 olarak belirlenen Karşıyaka Belediyesi Zübeyde Hanım Nihak Sarayı'ndaki kongreye 500'ün üzerinde üyenin katılması öngörülüyor.<Özellikle TFF 3'üncü Lig'den çıkamayan futbol takımının senelerdir süren başarısızlığı ve üyelere bilgi verilmeden kongre öncesi kurulan Karşıyaka Sportif ve Ticaret A.Ş. konularında eleştirilerek taraftarın ve camianın önemli bir kısmının sırt çevirdiği 5.5 yıllık yönetim, kongrede üyelerden ibra isteyecek. Aylardır tartışmaların ve seçimli genel kurul yapılması çağrılarının bitmediği kulüpte yönetimin ibra edilmeme tehlikesiyle karşı karşıya olabileceği iddia ediliyor. Mali kongrede seçimli olağanüstü genel kurul kararı alınmasının oylanması için de kongre divanına imzalı önerge verilmesi bekleniyor. Kulüp tüzüğü gereği kongrelere katılan üyelerin 10'da 1'inden 1 fazlasının imzasıyla divana genel kurul gündemine eklenmesi için önerge verilebiliyor. Kongrede yönetim ibra edilmezse veya üyelerin çoğu seçim yapılması yönünde talepte bulunursa kulüpte önümüzdeki haftalarda olağanüstü seçimli genel kurul takvimi işleyebilir. Karşıyaka'da eski yöneticilerle birlikte hareket eden Eski Basketbol Şube Başkanı İlker Ergüllü, daha önce seçim yapılırsa başkanlığa aday olacağını açıklamıştı. Futbolda transferde son olarak Beşiktaş'tan 19 yaşındaki sağ bek Bilal Ceylan'ı kiralayan Karşıyaka, mali genel kurul nedeniyle takviyeleri askıya aldı. Transfer süreci genel kurulun ardından devam edecek.