Karşıyaka'da kiralıklar dönecek - Haberler

TFF 3'üncü Lig'de yeni sezona şampiyonluk hedefiyle hazırlanacak Karşıyaka'da geçen sezon devre arasında kiralık gönderilen 3 genç futbolcu da kamp döneminde takıma katılacak. Yeşil-kırmızılılarda geçen sezon ikinci yarıda Nevşehir Belediyespor'da kiralık olarak forma giyen Batuhan Kara ile Mustafa Çalışkan'ın yanı sıra ikinci yarıyı Alanya Kestelspor'da geçiren İlyas Kahraman takıma dönecek.

Altyapı patentli futbolcularla ilgili kararı hazırlık döneminde teknik direktör Erman Güraçar verecek. İlk yarıda Kaf-Kaf'ta 17 maçta şans bulan 23 yaşındaki sağ bek İlyas, Kestel'de 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 7 maçta oynayıp 1 gol attı. 22 yaşındaki forvet Batuhan, 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Nevşehir'de 5 maçta süre alıp 1 kez ağları sartsı. Aynı takımda 21 yaşındaki sağ kanat Mustafa Çalışkan ise 10 maçta oynadı.