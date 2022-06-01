Karşıyaka'da kiralıklar dönecek - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karşıyaka'da kiralıklar dönecek

Demirören Haber Ajansı - Ergin Karataş - Spor
 - Güncelleme:
Karşıyaka'da kiralıklar dönecek

TFF 3'üncü Lig'de yeni sezona şampiyonluk hedefiyle hazırlanacak Karşıyaka'da geçen sezon devre arasında kiralık gönderilen 3 genç futbolcu da kamp döneminde takıma katılacak.

TFF 3'üncü Lig'de yeni sezona şampiyonluk hedefiyle hazırlanacak Karşıyaka'da geçen sezon devre arasında kiralık gönderilen 3 genç futbolcu da kamp döneminde takıma katılacak. Yeşil-kırmızılılarda geçen sezon ikinci yarıda Nevşehir Belediyespor'da kiralık olarak forma giyen Batuhan Kara ile Mustafa Çalışkan'ın yanı sıra ikinci yarıyı Alanya Kestelspor'da geçiren İlyas Kahraman takıma dönecek.

Altyapı patentli futbolcularla ilgili kararı hazırlık döneminde teknik direktör Erman Güraçar verecek. İlk yarıda Kaf-Kaf'ta 17 maçta şans bulan 23 yaşındaki sağ bek İlyas, Kestel'de 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 7 maçta oynayıp 1 gol attı. 22 yaşındaki forvet Batuhan, 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Nevşehir'de 5 maçta süre alıp 1 kez ağları sartsı. Aynı takımda 21 yaşındaki sağ kanat Mustafa Çalışkan ise 10 maçta oynadı.


Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Mustafa Çalışkan Karşıyaka Nevşehir Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title