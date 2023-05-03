Karşıyaka'da kadroda operasyon

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta evinde 52 Orduspor FK yenilgisiyle bitime 3 hafta kala Play-Off hedefinin de 3 puan gerisine düşen Karşıyaka'da kadroda yine operasyon yapıldı. Maç öncesi Soner Birinci ve Recep Türköz'ü kadro dışı bırakan yeşil-kırmızılılarda devre arasında kiralık olarak alınan isimlerden Nuri Fatih Aydın ve Burak Başkaya da takımdan elendi. Deprem nedeniyle ligden çekilen Spor Toto 1'inci Lig ekibi Yeni Malatyaspor'dan sezon sonuna kadar kiralanan 10 numara Fatih Aydın, haftalarca kadroya giremeyip yalnız son 4 maçın 3'ünde son dakikalarda forma giydi. Fethiyespor'dan kiralanan ön libero Burak da 9 maçta sonradan oyuna dahil oldu.

Soner, Fatih Aydın ve Burak Başkaya'nın kadro dışı kalmasıyla Kaf-Kaf ara transfer döneminde aldığı 7 isimden 3'ünü kadrodan elemiş oldu. Sezon sonuna kadar sözleşmesi olan bu 4 futbolcunun takıma geri dönme ihtimali bulunmadığı öğrenildi. Bu isimlerin tamamıyla yollar ayrılacak. Karşıyaka'da takımda 9 yıldır forma giyip 52 Orduspor FK maçı bitiminde taraftarlar futbolculara küfürlü tepki gösterince formasını çıkarıp tribüne eliyle, "Tamam" işareti yapan kaptan Mustafa Aşan ise haftanın ilk antrenmanına çıkmadı. Tecrübeli futbolcunun kulüpteki geleceği belirsiz.