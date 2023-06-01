Karşıyaka'da İlker Ergüllü'nün teknik direktör tercihi Samet Aybaba

Karşıyaka'nın eski basketbol şube başkanı İlker Ergüllü, teknik direktörlük için Samet Aybaba ile prensipte anlaştı. Ergüllü ayrıca Yasin Öztekin, Tarık Çamdal, Utku Yuvakuran, Mustafa Yumlu, Hakan Çinemre ve Vedat Bora gibi oyuncularla temas kurdu.

TFF 3'üncü Lig'de sezonu tamamlayan Karşıyaka'da Başkan Turgay Büyükkarcı futbol şubesini yenilemek için girişimlere başlarken, camianın önemli isimleriyle birlikte başkanlığa aday olup yönetime kongre baskısı yapan Eski Basketbol Şube Başkanı İlker Ergüllü'nün ise göreve gelirse teknik direktörlüğe Samet Aybaba'yı getirmek istediği öğrenildi. Ergüllü'nün, kariyerinde Beşiktaş ve Trabzonspor dahil Süper Lig'de birçok takımı çalıştırarak 2 Türkiye Kupası, 2 Spor Toto 1'inci Lig şampiyonluğu yaşayan Samet Aybaba'yla görüşmelere başlayıp prensipte el sıkıştığı bildirildi. Samet Aybaba, son olarak 2021 yılında Adana Demirspor'u Süper Lig'e çıkardıktan sonra takım çalıştırmadı.

YASİN ÖZTEKİN VE TARIK ÇAMDAL LİSTEDEGöreve seçilirse Karşıyaka'yı 6'ncı sezonunu geçireceği 3'üncü Lig'den mutlaka çıkarmak için yıldızlar topluluğu bir kadro oluşturmayı planlayan İlker Ergüllü'nün üst liglerden birçok oyuncuyla şimdiden temas kurmaya başladığı öğrenildi. Ergüllü'nün Spor Toto 1'inci Lig'de Play-Off oynayan Karşıyaka'nın ezeli rakibi Göztepe'yle olan sözleşmeleri biten Galatasaray patentli kanat oyuncusu Yasin Öztekin ve sağ bek Tarık Çamdal, Beşiktaş'tan kaleci Utku Yuvakuran, Erzurumspor'dan stoper Mustafa Yumlu, Denizlispor'dan stoper Hakan Çinemre ve Etimesgut Belediyespor'dan 10 numara Vedat Bora'yı listesine alarak bu oyuncularla temas kurduğu belirtildi. Olağan mali kongre tarihini 18 Temmuz olarak belirleyen Karşıyaka'da seçimli genel kurul kararı ise alınmamıştı.