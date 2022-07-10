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Karşıyaka'da iki bilet kesildi

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Karşıyaka'da iki bilet kesildi

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Karşıyaka'da geçen sezon kiralık olarak gönderilen 3 futbolcudan 2'si yine kadroya dahil edilmedi.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Karşıyaka'da geçen sezon kiralık olarak gönderilen 3 futbolcudan 2'si yine kadroya dahil edilmedi. Yeşil-kırmızılılardan devre arasında Nevşehir Belediyespor'a gönderilen 20 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Mustafa Çalışkan ve 22 yaşındaki santrfor Batuhan Kara'nın yeni sezonda da takımda yer almayacağı bildirildi. İki futbolcunun kiralık ya da bonservislerini alarak başka kulüplere imza atması bekleniyor. Karşıyaka'dan geçen sezon ara transfer döneminde Alanya Kestelspor'a kiralık giden 23 yaşındaki sağ bek İlyas Kahraman ise A takıma dönüp çalışmalarda yer alacak.


Demirören Haber Ajansı / Spor

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