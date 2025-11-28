Karşıyaka'da Halı Saha Kararına Velilerden Tepki

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde amatör futbol takımının kullandığı halı sahanın belirli saatlerde belediye tarafından işletilmesi kararı, sporcu velilerinin tepkisine neden oldu.

İnönü Mahallesi'ndeki Doğa Parkı'nda bulunan halı sahanın 19.00-22.00 saatlerinde belediye tarafından işletilmesi ve yetişkinlere kiralanması yönündeki kararın ardından tesis önünde bir araya gelen veliler ve çocuklar, uygulamanın kaldırılmasını istedi.

Kulüp ve sporcuların ebeveynleri adına konuşan avukat Nihat Nizam Doğru, amatör spor lig takımı Yamaçgücü Spor Kulübü'nün yaklaşık 13 yıldır Karşıyaka Belediyesine ait sahada spor faaliyetlerini kendi imkanlarıyla yürüttüğünü ifade etti.

Önceki belediye başkanı döneminde kulübe halı sahanın tahsis yetkisi verildiğini, şu anda bir sözleşme bulunmadığını aktaran Doğru, şunları söyledi:

"Bu saat aralıkları her ne kadar kısa sürse de çocukların en verimli saatleri belediye tarafından elinden alınacaktır. 3 saatlik işletmeye verildiğinde, çocuklar burada antrenmanlarını yapamayacaklar. Bu çocukların lig müsabakaları devam ediyor ve rakiplerinden geri kalacaklar. Bu mahallenin insanları, 10 yılı aşkın süredir tesisin her türlü bakımını üstleniyor ve çocukların masraflarını imece usulüyle karşılıyorlar. Burada halkın iradesi yok sayılıyor. Kanun, belediyenin sportif faaliyetleri desteklemekle yükümlü olduğunu açıkça söylüyor ama onlar bu desteği esirgiyor."

"Karar uygulanırsa kulüp kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak"

Doğru, belediye yetkilileriyle saatlerin değiştirilmesi için görüştüklerini ancak sonuç alamadıklarını belirterek, "Halk, sonuna kadar bu kulübün arkasındadır. Bu karar uygulanırsa bu kulüp kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktır. Bu kadar çocuk mağdur olacaktır." diye konuştu.

Mahallede 45 yıldır yaşadığını dile getiren veli Tarık Yılmaz da sabah saatlerinde kimseye haber verilmeden tesisin kilitlerinin kırıldığını iddia ederek, şunları kaydetti:

"İlçede 21 saha var ve burası işletilmek isteniyor. Bu çocuklar nereye gidecek? Benim 2 çocuğum bu kulüpte oynuyor. Bir görevli buraya gelmedi. 13 yıldır ellerimizle bu sahayı yaptık ve bu hale getirdik. Bugün çıkıp geliyorlar ve 'Bu sahayı sizden alıyoruz.' diyorlar. 20.00'den sonra çocuklar sahaya girerse para vereceklermiş. Allah aşkına yetişkinler bu sahada top oynayabilir mi?"

Veli Hüsamettin Gülay ise kulübün sporcu yetiştirme geçmişine dikkati çekerek, "Göztepe'ye, Altay'a dünya kadar futbolcu yetiştirdik. Son 10 yıla geriye gitsinler ve herkese sorsunlar. Tek bir kötü söz edilirse, hocamız da burada, kapıyı kilitleyelim gidelim. Bu çocukların hepsi pırlanta ve büyük takımlara gidecekler. Belediyenin taşın altına elini sokması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Uygulama nedeniyle duygusal anlar yaşayan veli Medet Yavuztekin de kulübün kapatılmasını istemediklerini, çocuklarının gidebileceği başka bir yer olmadığını, mücadeleye devam edeceklerini söyledi.