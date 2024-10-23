Karşıyaka'da gündem şirketleşme

İZMİR'in Altay'la birlikte en eski ve halen spor kulübü derneği statüsünde yönetilen iki kulübünden biri olan Karşıyaka, içinde bulunduğu sıkıntıları aşmak için şirketleşmeyi yeniden gündemine aldı. Aylardır şirketleşmeye çalışan Altay, futbol şubesini dışarıdan bir firma veya gruba devretmek için girişimlerinde henüz bir yatırımcı bulamazken, Karşıyaka ise şubeleri camia içinden oluşacak bir formülle şirketleştirmeyi değerlendirmeye başladı. Daha önce 2017, 2018 ve 2021 yıllarında şirketleşmeyi gündeme alıp ardından rafa kaldıran yeşil-kırmızılılarda, 2 sene önce yürürlüğe giren 7405 Sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'nun ödenmeyen kamu borçları için spor kulübü derneklerinin yöneticilerini de sorumlu tutması nedeniyle oluşan krizde bir araya gelen kurmaylar izlenecek yol haritasıyla ilgili açıklama yaptı.

Yöneticilerin gönüllülük esasına göre kulübün genel kurulu üyelerinin oylarıyla seçildiği Karşıyaka'da son yıllardaki tüm yönetimler kulübün vergi ve SGK borcundan bireysel mal varlıklarıyla sorumlu tutulurken, yeşil-kırmızılılar önce kendi şirketlerinin sponsorluklarıyla kamu borçlarını ödemeyi, ardından günümüzün ekonomik şartlarında doğru planlamayla şirketleşmeyi gündeme getirdi. Başkan İlker Ergüllü, 2'nci Başkan Mustafa Karabağlı, basketbol şubesini yöneten Nazım Torbaoğlu, eski başkanlardan Cenk Karace, eski futbol şube başkanlarından Mustafa Taşova gibi isimlerin katıldığı toplantı sonrası yazılı açıklama yapan yeşil-kırmızılılar, "Bu zor ekonomik koşullarda spor kulüplerinin yaşaması için gereken sponsor destekleri maalesef olması gereken seviyelerin çok altında kalmakta ve bu durum kulübümüz için de geçerliliğini korumaktadır" dedi.

EKONOMİK OLARAK ZOR DÖNEM

Açıklama, "Bilindiği üzere ülkemiz ekonomik olarak zor bir dönemden geçmektedir ve bu durum birçok spor kulübünde olduğu gibi kulübümüze de yansımaktadır. Özellikle böylesi günlerde, kalbini ve gönlünü kulübümüze adamış ve yıllarca birçok emekleri geçmiş bazı eski başkan, yönetici, sponsorlarımız ve Kafsinkaf sevdalılarına değer verilmesi ve yüceltilmeleri gerekirken tam tersi yönde iddia ve ifadelerle yıpratılmaya çalışıldıklarına üzülerek tanık oluyoruz. Bu ve benzeri mesneti olmayan iddia ve ifadelere itibar edilmemesi gerektiğinin altını özellikle çizmek isteriz. Bu zor günleri öncelikle el birliği ile ve sonrasında da yapısal reformlarla aşabileceğimizi düşünmekteyiz" denildi.

KARŞIYAKA SEVDALILARI SPONSOR OLACAK

Karşıyaka'nın karşı karşıya olduğu acil kamu borcu yükünün başkan, yöneticiler ve Karşıyaka sevdalılarının vereceği destekleriyle aşılacağını duyuran kurmaylar açıklamada, "Bunun yanı sıra kamuoyuna da yansımış olması itibarı ile spor kulüplerinde yıllardır gecikmiş ve birikmiş vergi borçları, aylık yüzde 4-4.5 olarak uygulanan gecikme faizleri ile birlikte Maliye tarafından talep edilmiş ve kulüp yöneticilerinin bu borçlardan bireysel olarak da sorumlu tutulacağı bildirilmiştir. Zaten gündelik giderleri karşılamakta ve sporcu ödemelerini yapmakta zorlanan kulübümüz, gerçekten altından kalkılması zor bir durumda kalmıştır. Bizler, Karşıyaka Spor Kulübü organlarının başkanları, yöneticileri ve sevdalıları olarak şahsi yapacağımız katkıların yanı sıra öncelikle ortağı bulunduğumuz ve bize ait olan şirketlerimizi sponsor da yaparak dönemimize ait vergi borcu asıllarını ve benzerlerini ödeyecek şekilde hareket etme kararı almış bulunmaktayız" ifadeleri yer aldı.

OLAĞANÜSTÜ KONGREDE YAPILACAK

Karşıyaka'nın karşı karşıya olduğu sorunların bu girişimle kısmen çözüleceğini ancak sürdürülebilir bir kulüp için acil eylem planının şart olduğunu vurgulayan yeşil-kırmızılılar, şirketleşme yetkisi ve modellerini görüşüp belirlemek için olağanüstü genel kurul yapılacağını duyurdu. Açıklamada şöyle denildi: "Yukarıdaki öncelikli olarak belirtilen eylem planı ile acil sorunları kısmen de olsa aşacağımıza inanıyoruz. Ancak kesin bir gerçek var ki sürdürülebilir ve ileriye dönük yapısal reformlara da ihtiyaç olduğu aşikardır. Bunun da yolunun şirketleşmekten geçtiğini düşünmekteyiz. Doğru bir planlama ile bir veya birden fazla çok ortaklı anonim şirketlerin sportif branşlarımızla bir araya getirilmesi neticesinde oluşan yeni yapılanmanın doğru çözüm olacağına inanıyoruz. Yönetim kurulumuz, bu konunun enine boyuna tartışılması ve karara bağlanarak yetki alınması yönünde olağanüstü bir genel kurul toplantısı planlamaktadır. Bu açıklama olağanüstü genel kurul çağrısı olmayıp söz konusu olağanüstü genel kurul için yönetim kurulumuz ayrıca tarih ve gündemi belirterek çağrıda bulunacaktır."

BASKETBOLA ÖDEME, RODOS'A ÖZEL UÇAK

Karşıyaka'da yönetim ve basketbol şube yönetimi, sezonun başlamasına kısa süre isim sponsorunu kaybeden, kulübün karşı karşıya kaldığı güncel vergi borçları yüzünden dağılma tehlikesi yaşayan basketbol takımına ödeme yaptı. Yeşil-kırmızılılar, Basketbol Süper Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde yıllardır başarıyla İzmir'i temsil eden takımın dağılmaması için geciken toplam 20 milyon TL'ye yakın maaş ödemesini yapmaya başladı. Kaf-Kaf'ın Şampiyonlar Ligi'nde 30 Ekim Çarşamba günü Yunanistan'ın Rodos Adası'nda oynanacak Kolossos maçına camianın güçlü isimlerinin katkılarıyla özel uçakla gitmesi planlanıyor.

FUTBOL MAÇI 19.00'DA, BİLETLER 10 TL

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta üst üste 6 galibiyetle namağlup liderliği devralan Karşıyaka, cumartesi günü Tokat Belediye Plevnespor'la Alsancak Stadı'nda oynanacak iç saha maçını taraftarın talebiyle saat 19.00'a aldırmak için gerekli onayları aldı. Işıklandırma sistemindeki arıza nedeniyle statta sezon başından beri gece maçı oynanamazken, Karşıyaka jeneratör desteğiyle karşılaşmayı mutlaka akşam yapmayı istiyor. Yeşil-kırmızılılar, tribünleri doldurmak için bu maçın bilet fiyatlarında büyük indirime giderek maraton tribün bilet fiyatlarını 125 TL yerine 10 TL'den satacak.