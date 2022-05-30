Karşıyaka'da gözler Metin'de - Haberler

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Karşıyaka'da gözler Metin'de

Demirören Haber Ajansı - Ergin Karataş - Spor
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Karşıyaka'da gözler Metin'de

TFF 3'üncü Lig'de iç transferi sözleşmesi biten Metin Peker dışında tamamlayan Karşıyaka, takımın en eskisi konumudaki tecrübeli stoperle ilgili gelişmeleri bekliyor.

TFF 3'üncü Lig'de iç transferi sözleşmesi biten Metin Peker dışında tamamlayan Karşıyaka, takımın en eskisi konumudaki tecrübeli stoperle ilgili gelişmeleri bekliyor. Yıllardır takımda forma giyen kaptanları Mustafa Aşan ve Cenk Özbey'le yeniden anlaşıp sözleşmelerini birer sezonluğuna uzatan Kaf-Kaf, Metin'le pazarlıkları sürdürüyor. Karşıyaka'da tam 12 sezondur kadroda yer alan altyapı patentli 29 yaşındaki stoperle daha önce görüşüp teklif sunan yönetim, tecrübeli oyuncuyla geçen hafta tekrar bir araya geldi. Görüşmede Metin de talebini iletirken, tarafların önümüzdeki günlerde tekrar masaya oturması planlanıyor. Takımda 2010-2011'den beri kadroda yer alan Metin'e 2'nci Lig'den ciddi tekliflerin olduğu öğrenildi. Yeşil-kırmızıların Metin'le pürüzleri giderip sözleşme imzalatmaları bekleniyor. Özellikle son 6 yılda ilk 11'in değişilmezi olan Metin, Karşıyaka formasını 212 resmi maçta giydi.


- İzmir
Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Mustafa Aşan Karşıyaka Spor Haberler

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