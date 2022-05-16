Karşıyaka'da gidenler transfere göre belli olacak - Haberler

TFF 3'üncü Lig'de yeni sezon öncesi kadro planlaması ve transfer çalışmalarına erken başlamak isteyen Karşıyaka'da takımdan ayrılacak isimler gelenlere göre netleşecek. Kiralık olarak gelen Can Muhammet, Denis, Kerem ve Tuncay Turgay'ın yanı sıra şans bulamayan kaleci Yunus ile forvet Alperen'in ayrıldığı yeşil-kırmızılılar kontenjana göre hareket edecek. Ligde statüye göre 25 yaş ve üzeri 10 futbolcuyu maçlarda oynatabilen Kaf-Kaf'ta mevcut kadroda kontenjana takılan 10 isim bulunuyor. Kadrodan alınacak isimlere göre eleme yapacak Karşıyaka'da özellikle orta saha ve forvette transfere göre ayrılıklar yaşanacak.