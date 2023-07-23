Karşıyaka'da genel kurul öncesi İlker Ergüllü yol haritasını belirliyor

İzmir temsilcisi Karşıyaka'da düzenlenecek olağanüstü genel kurula tek aday olarak girmeye hazırlanan İlker Ergüllü, camianın önemli isimleriyle bir araya gelerek yol haritasını belirliyor. Başkan Turgay Büyükkarcı'dan yetki almaya çalışan Ergüllü, acil ödemeleri arkadaşlarıyla görüşecek.

İzmir temsilcisi Karşıyaka'da 12 Ağustos'ta düzenlenecek olağanüstü genel kurula tek aday olarak girmeye hazırlanan İlker Ergüllü, birlikte hareket ettiği camianın önemli isimleriyle bir araya gelerek yol haritasını belirliyor.

Nazım Torbaoğlu ve Cenk Karace ile buluşan Ergüllü, yarın da yönetim listesinde olması öngörülen Azat Yeşil, Mustafa Karabağlı gibi isimlerle geniş katılımlı bir toplantı düzenleyecek.