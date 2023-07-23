Karşıyaka'da genel kurul öncesi İlker Ergüllü yol haritasını belirliyor
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İzmir temsilcisi Karşıyaka'da düzenlenecek olağanüstü genel kurula tek aday olarak girmeye hazırlanan İlker Ergüllü, camianın önemli isimleriyle bir araya gelerek yol haritasını belirliyor. Başkan Turgay Büyükkarcı'dan yetki almaya çalışan Ergüllü, acil ödemeleri arkadaşlarıyla görüşecek.
İzmir temsilcisi Karşıyaka'da 12 Ağustos'ta düzenlenecek olağanüstü genel kurula tek aday olarak girmeye hazırlanan İlker Ergüllü, birlikte hareket ettiği camianın önemli isimleriyle bir araya gelerek yol haritasını belirliyor.
Nazım Torbaoğlu ve Cenk Karace ile buluşan Ergüllü, yarın da yönetim listesinde olması öngörülen Azat Yeşil, Mustafa Karabağlı gibi isimlerle geniş katılımlı bir toplantı düzenleyecek.Yeniden aday olmayacağını açıklayan Başkan Turgay Büyükkarcı'dan seçime kadar geçecek süreçte kulüpte yönetim boşluğu yaşanmaması için yetki almaya çalışıp, şimdiye kadar yalnızca futbolda transfer yapabilmek için vekaletname verilen Ergüllü, acil ödemeleri arkadaşlarıyla görüşecek. Basketbolda FIBA kanalıyla transfer yasaklısı olan, futbolda transferler, kamp ve diğer şubeler için yapılması gereken acil ödemeleri bulunan yeşil-kırmızılılarda İlker Ergüllü'nün kulüple ilgili genel yetkisi bulunmamasına rağmen inisiyatif alması bekleniyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Spor