Karşıyaka'da Genç Kaleci Sadri Ege Dipci Profesyonel Sözleşme İmzaladı

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta son olarak deplasmanda Ayvalıkgücü Belediyespor'la 0-0 berabere kalıp liderlik koltuğunu Kütahyaspor'a kaptıran zirve takipçisi Karşıyaka'da 18 yaşındaki kaleci Sadri Ege Dipci profesyonel sözleşme imzaladı. Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, altyapımızda yetişen 2007 doğumlu genç kalecimiz Sadri Ege Dipci ile profesyonel sözleşme imzalamıştır. Kendi öz kaynağımızdan yetişen oyunculara fırsat vermek ve altyapımızdan A takımımıza düzenli geçişler sağlamak, kulüp felsefemizin en önemli parçalarından biridir. Sadri Ege'ye profesyonel futbol hayatında başarılar diliyor; kulübümüzün renklerini uzun yıllar başarıyla temsil etmesini temenni ediyoruz" denildi. Bodrum doğumlu Ege, bu sezon kupada 1 maçta görev yaptı.

ÖMER FARUK İÇİN İNDİRİM GÜNDEMDE

Karşıyaka'nın sezon başında Kütahyaspor'dan transfer edip, Ankaraspor'da forma giydiği dönemde bahis oynaması gerekçesiyle 8 ay hak mahrumiyeti alan santrforu Ömer Faruk Sezgin'in cezasında indirime gidilmesi gündeme geldi. Sezon başında aldığı ceza nedeniyle bir kez bile forma giyemeyen Ömer Faruk için kulübün ikinci kez Tahkim Kurulu'na başvurması bekleniyor.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun hafta başında bin 24 futbolcunun karıştığı bahis soruşturması sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Süper Lig ve 1'inci Lig'de oynayan futbolculara 45 günden başlayıp, 3 ay, 6 ay, 9 ay ve 12 aylık hak mahrumiyeti cezaları verdi. Ömer Faruk için harekete geçecek Karşıyaka'nın cezanın indirimini talep edeceği öğrenildi.