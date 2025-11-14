Haberler

Karşıyaka'da Genç Kaleci Sadri Ege Dipci Profesyonel Sözleşme İmzaladı

Karşıyaka'da Genç Kaleci Sadri Ege Dipci Profesyonel Sözleşme İmzaladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Karşıyaka, genç kaleci Sadri Ege Dipci ile profesyonel sözleşme imzaladı. Ayrıca, Ömer Faruk Sezgin'in ceza indirimine yönelik girişimlerinin gündemde olduğu belirtildi.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta son olarak deplasmanda Ayvalıkgücü Belediyespor'la 0-0 berabere kalıp liderlik koltuğunu Kütahyaspor'a kaptıran zirve takipçisi Karşıyaka'da 18 yaşındaki kaleci Sadri Ege Dipci profesyonel sözleşme imzaladı. Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, altyapımızda yetişen 2007 doğumlu genç kalecimiz Sadri Ege Dipci ile profesyonel sözleşme imzalamıştır. Kendi öz kaynağımızdan yetişen oyunculara fırsat vermek ve altyapımızdan A takımımıza düzenli geçişler sağlamak, kulüp felsefemizin en önemli parçalarından biridir. Sadri Ege'ye profesyonel futbol hayatında başarılar diliyor; kulübümüzün renklerini uzun yıllar başarıyla temsil etmesini temenni ediyoruz" denildi. Bodrum doğumlu Ege, bu sezon kupada 1 maçta görev yaptı.

ÖMER FARUK İÇİN İNDİRİM GÜNDEMDE

Karşıyaka'nın sezon başında Kütahyaspor'dan transfer edip, Ankaraspor'da forma giydiği dönemde bahis oynaması gerekçesiyle 8 ay hak mahrumiyeti alan santrforu Ömer Faruk Sezgin'in cezasında indirime gidilmesi gündeme geldi. Sezon başında aldığı ceza nedeniyle bir kez bile forma giyemeyen Ömer Faruk için kulübün ikinci kez Tahkim Kurulu'na başvurması bekleniyor.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun hafta başında bin 24 futbolcunun karıştığı bahis soruşturması sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Süper Lig ve 1'inci Lig'de oynayan futbolculara 45 günden başlayıp, 3 ay, 6 ay, 9 ay ve 12 aylık hak mahrumiyeti cezaları verdi. Ömer Faruk için harekete geçecek Karşıyaka'nın cezanın indirimini talep edeceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Kumpir ve midye faciasında tablo ağırlaşıyor! Anne de hayatını kaybetti

Kumpir ve midye faciası! 2 çocuğun ardından anne de hayatını kaybetti
20 şehidimiz için Mürted Komutanlığı'nda tören düzenlendi

Şehitlerimize son veda
Şehit Ahmet Yasir Kuyucu'nun kardeşiyle yaptığı son konuşma tüyleri diken diken etti

Şehidin, kardeşiyle yaptığı son konuşma ağlattı: Hemen namaz kıldım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Komşu da aynı acıyı yaşadı, Rusya'da savaş uçağı düştü

Komşu da aynı acıyı yaşadı, Rusya'da savaş uçağı düştü
Nesrin Cavadzade gece yarısı hastanede görüntülendi

Ünlü oyuncu makyajsız haliyle hastanede görüntülendi
Astsubayı tekme tokat dövenlerden özür videosu! Sedat Peker detayı bomba

Astsubayı öldüresiye dövenlerden özür videosu! Sedat Peker detayı olay
Yeni doğan çocuğuna koyduğu isim bomba

Yeni doğan çocuğuna koyduğu isim bomba
Komşu da aynı acıyı yaşadı, Rusya'da savaş uçağı düştü

Komşu da aynı acıyı yaşadı, Rusya'da savaş uçağı düştü
Ünlü sanatçı Muazzez Abacı'nın vasiyeti yerine getiriliyor

Muazzez Abacı'nın vasiyeti ortaya çıktı! Son isteği uygulanacak
Merih Demiral'dan Fenerbahçe'ye kötü haber

Aldığı karar Fener taraftarını kahretti
Bu gece benzine 1 lira 30 kuruş zam geliyor

Araç sahipleri anahtar bırakacak! Bu gece okkalı bir zam daha geliyor
Hepsi bomba! Rafa Silva'nın sözleşmesindeki sıra dışı maddelere bakın

Hepsi bomba! Sözleşmesindeki sıra dışı maddeleri görmeniz lazım
Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi defalarca bıçakladı

Yasak aşk dehşeti! Cadde ortasında defalarca bıçakladı
Metrobüs durağında akıl almaz olay: Engelli vatandaş feci şekilde can verdi

Engelli vatandaş metrobüs durağında feci şekilde can verdi
Kar geliyor! Hava bir anda değişecek

Kar geliyor! Hava bir anda değişecek
2026 ÖSYM sınav takvimi belli oldu

ÖSYM duyurdu, milyonlarca kişinin beklediği sınav tarihleri belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.