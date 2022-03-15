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Karşıyaka'da gelecek yılın kadrosu şekillenecek

Demirören Haber Ajansı - Ergin Karataş - Spor
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Karşıyaka'da gelecek yılın kadrosu şekillenecek

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta aylardır alt sıralara çakılı kaldıktan sonra son haftalarda yaptığı çıkışla nefes alan Karşıyaka'da kalan 8 maç, yeni sezonun iskelet kadrosunu netleştirmek için belirleyici olacak.

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) - TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta aylardır alt sıralara çakılı kaldıktan sonra son haftalarda yaptığı çıkışla nefes alan Karşıyaka'da kalan 8 maç, yeni sezonun iskelet kadrosunu netleştirmek için belirleyici olacak. Kaf-Kaf'la sezonun ikinci yarısında 2.5 yıllık sözleşme imzalayan teknik direktör Erman Güraçar, önümüzdeki senenin kadrosuyla ilgili kararını takımın ligdeki performansına göre verecek. Transfer yasağını bu sezon 5 yıl sonra geçici de olsa kaldırıp sezon başında 12, ara dönemde 8 olmak üzere toplam 20 takviye yapan Karşıyaka'da Erman Güraçar'ın çok fazla transfere sıcak bakmadığı, kadronun ana iskeletini korumak istediği öğrenildi. Bu sezon hayal kırıklığı yaşayan Karşıyaka, umutlarını yeni sezona bırakmıştı.


Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Spor

Futbol Federasyonu, Karşıyaka, İskelet, Spor, Haberler

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