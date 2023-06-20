Karşıyaka'da futbol şubesine dışarıdan atama tartışması

"Karşıyaka başkanı futbol şubesini dışardan atadığı kişilerden oluşturmak istiyorsa derhal seçim kararı alıp, getirmeyi istediği kişileri kendi yönetimine davet edip, seçime gitmelidir" diyen İlker Ergüllü, "Karşıyaka başkanına şu soruyu yöneltmek istiyorum; Dışarıdan atamayı düşündüğünüz kişiler yerine mevcut yönetim kurulumuzda bu görevi yapacak arkadaşlarımız yok mu ki böyle bir yola başvuruyorsunuz? Her platformda tüzük gereği kulüp başkanlığı için en az 2 yıl üyelik şartı olduğuna dikkat çeken başkan bu konuda tüzük kurallarını neden görmezden geliyor? Tüzüğün istenildiği gibi gerektiğinde öne sürülmesini gerektiğinde ise görmezden gelinmesini kabul etmiyoruz. Divan kurulumuz ile sicil kurulumuzun bu konuya dikkatlerini çekmek, konunun da takipçisi olacağımızı belirtmek istiyorum" açıklamasında bulundu.

Karşıyaka Spor Kulübü Divan Yönetim Kurulu, yönetimle rutin değerlendirme toplantısı yapıldığını açıkladı. "Divan olarak yönetim kurulumuz ile mali genel kurul öncesi, kulübümüzün mali yapısı, tesisleşme, sportif durumu ve de sosyal medyada paylaşılan talep ve yorumların değerlendirildiği bir toplantı gerçekleştirilmiştir" diyen divan kurulu açıklamasında, "Kulübümüzün mali yapısı güçlendirilmeye devam etmektedir, tesisleşme konusunda güçlü adımlar atılmıştır. Sportif olarak futbol branşında maalesef beklenen başarı elde edilememiştir. Diğer branşlarda ise yatırımlarımıza uygun başarılı bir sezon geçiriyoruz. Mali genel kurulun gerekli çoğunluk sağlanamaması durumunda ikinci toplantı tarihinin tesbiti tüzüğümüze göre Karşıyaka Spor Kulübü yönetim kurulumuzun yetkisindedir. Aradaki zaman dilimi tüzüğümüze uygundur. Karşıyaka Spor Kulübü Divan Yönetim Kurulumuz tüzüğümüze bağlı olarak görevini sürdürmekte ve etkin bir biçimde konuların takibindedir" açıklamaları yer aldı.

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