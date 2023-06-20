Karşıyaka'da futbol şubesine dışarıdan atama tartışması
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Karşıyaka Spor Kulübü'nde futbol şubesinin başına dışarıdan atanmış kişilerin getirilmesi konusunda tartışmalar yaşanıyor. Eski Basketbol Şube Başkanı İlker Ergüllü, tüzüğe aykırı olan bu durumla ilgili divan ve sicil kurullarını göreve çağırdı.
"Karşıyaka başkanı futbol şubesini dışardan atadığı kişilerden oluşturmak istiyorsa derhal seçim kararı alıp, getirmeyi istediği kişileri kendi yönetimine davet edip, seçime gitmelidir" diyen İlker Ergüllü, "Karşıyaka başkanına şu soruyu yöneltmek istiyorum; Dışarıdan atamayı düşündüğünüz kişiler yerine mevcut yönetim kurulumuzda bu görevi yapacak arkadaşlarımız yok mu ki böyle bir yola başvuruyorsunuz? Her platformda tüzük gereği kulüp başkanlığı için en az 2 yıl üyelik şartı olduğuna dikkat çeken başkan bu konuda tüzük kurallarını neden görmezden geliyor? Tüzüğün istenildiği gibi gerektiğinde öne sürülmesini gerektiğinde ise görmezden gelinmesini kabul etmiyoruz. Divan kurulumuz ile sicil kurulumuzun bu konuya dikkatlerini çekmek, konunun da takipçisi olacağımızı belirtmek istiyorum" açıklamasında bulundu.BASKETBOLA 1.3 MİLYON PRİMKarşıyaka'da İlker Ergüllü ve eski başkanlardan Cenk Karace önderliğinde kendilerini, "Karşıyaka Sevdalıları" olarak adlandıran grup, geçtiğimiz günlerde kulübün basketbol takımı Pınar Karşıyaka'nın Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki final serisinde şampiyon olması durumunda topladıkları minimum 4 milyon TL'lik prim havuzunu oyunculara vereceğini açıklamıştı. Grup, Anadolu Efes karşısındaki final serisinde şampiyonluk kupasının kazanılmamasına rağmen İzmirlilere yaşatılan onur ve gurur için basketbolculara 1.3 milyon TL'ye varan prim ödeme kararı aldı.DİVAN KURULUNDAN AÇIKLAMA
Karşıyaka Spor Kulübü Divan Yönetim Kurulu, yönetimle rutin değerlendirme toplantısı yapıldığını açıkladı. "Divan olarak yönetim kurulumuz ile mali genel kurul öncesi, kulübümüzün mali yapısı, tesisleşme, sportif durumu ve de sosyal medyada paylaşılan talep ve yorumların değerlendirildiği bir toplantı gerçekleştirilmiştir" diyen divan kurulu açıklamasında, "Kulübümüzün mali yapısı güçlendirilmeye devam etmektedir, tesisleşme konusunda güçlü adımlar atılmıştır. Sportif olarak futbol branşında maalesef beklenen başarı elde edilememiştir. Diğer branşlarda ise yatırımlarımıza uygun başarılı bir sezon geçiriyoruz. Mali genel kurulun gerekli çoğunluk sağlanamaması durumunda ikinci toplantı tarihinin tesbiti tüzüğümüze göre Karşıyaka Spor Kulübü yönetim kurulumuzun yetkisindedir. Aradaki zaman dilimi tüzüğümüze uygundur. Karşıyaka Spor Kulübü Divan Yönetim Kurulumuz tüzüğümüze bağlı olarak görevini sürdürmekte ve etkin bir biçimde konuların takibindedir" açıklamaları yer aldı.
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