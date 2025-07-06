Karşıyaka'da Futbol İç Transferi Başladı

Karşıyaka'da Futbol İç Transferi Başladı
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Karşıyaka, 3'üncü Lig'de yeni sezon öncesi iç transfere Abdülkadir Öksüz ile görüşerek başladı. Bütçe ve teknik direktör belirsizliği sürüyor.

3'üncü Lig'de yeni sezon öncesi kulüpte uzayan kongre süreci ve mali belirsizlik nedeniyle henüz adım atamayan Karşıyaka'da yeni yönetim iç transferde ilk görüşmeyi Abdülkadir Öksüz'le yaptı. Elinde Ferdi Burgaz ve Kadir Bakırtaş dışında as futbolcu kalmayan, bu ikilinin serbest kalmasının önüne de son anda paralarını yatırarak geçen yeşil-kırmızılılarda futbol şube başkanlığı görevine gelen Ziyanur Hasbay, sözleşmesi biten tecrübeli stoperin menajeriyle masaya oturdu. 1'inci Lig ve 2'nci Lig'den teklifler alan Abdülkadir'in karar aşamasında olduğu öğrenildi. Karşıyaka'ya geçen sezon Menemen FK'dan alınan 26 yaşındaki stoper 27 maçta ilk 11'de görev yaparak 2 gol atmıştı.

BÜTÇE VE TEKNİK DİREKTÖR BELİRSİZ

Bu sezon 3'üncü Lig'deki kadrolarda 25 yaş üzeri 5 futbolcu bulunabileceği kuralı nedeniyle de transferde seçici davranmak zorunda olacak Karşıyaka, öncelikle kaynak bularak bütçe oluşturmaya çalışacak. Karşıyaka camiası bir yandan da hafta içinde eski başkanlar İlker Ergüllü ve Cenk Karace'nin yapacağı görüşmeye kilitlenmiş durumda. Yeşil-kırmızılılarda teknik direktörlük için sosyal medyada yine Cüneyt Dumlupınar'ın adı geçse de futbola destek olan eski başkanlardan Azat Yeşil'in halen milli takımlarda görev alan bir isimle temasta olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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