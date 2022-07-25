Karşıyaka'da Furkan sakatlandı
Demirören Haber Ajansı - Ergin Karataş - Spor
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TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Bolu kampını sürdüren Karşıyaka'da forvet İhsan Furkan sakatlandı.
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Bolu kampını sürdüren Karşıyaka'da forvet İhsan Furkan sakatlandı. Arka adalesinde yırtık oluşan tecrübeli oyuncunun tedavisine başlandı. Furkan, 2 hafta takımdan ayrı çalışacak.
Kampta ve İzmir'e dönüşte bol hazırlık maçı oynayarak 3-4 Eylül'de başlayacak lige hazırlanacak Karşıyaka, dış transferde 6 imza attırıp transferi dondururken, ihtiyaç olması halinde yalnız takımda eleme yapılarak kadroya yeni takviye yapılacak.
Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Spor