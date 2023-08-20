Karşıyaka'da Fatih korkuttu
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TFF 3'üncü Lig'de sezona şampiyonluk hedefiyle başlamaya hazırlanan Karşıyaka'da santrfor Fatih Taşdelen'den kötü haber geldi.
TFF 3'üncü Lig'de sezona şampiyonluk hedefiyle başlamaya hazırlanan Karşıyaka'da santrfor Fatih Taşdelen'den kötü haber geldi. İzmir ekibinin Bolu kampında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kulübü Mağusa Türk Gücü'nü 4-1 mağlup ettiği hazırlık maçında golcü Fatih'in elinden sakatlandığı öğrenildi.
İkili mücadele sırasında rakibinin formasına yüzük parmağı takılan 27 yaşındaki santrforun parmağının kırıldığı ve yarın ameliyat olacağı bildirildi. Talihsiz bir sakatlık yaşayan Fatih'in tedavi sürecinin uzun sürmeyeceği, oyuncunun 9 Eylül'de başlayacak ligin ilk haftasına yetişeceği ifade edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor