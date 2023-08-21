Karşıyaka'da Ertuğrul Sancaktutan ve Burak Karapınar ile yollar ayrılıyor

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Karşıyaka'da sağ bek Ertuğrul Sancaktutan ve altyapıdan yetişen sol bek Burak Karapınar'la yolların ayrılacağı belirtildi. Savunma takviyesi için arayışlara başlayan yönetim, sözleşmesi devam eden iki savunmacıyla karşılıklı anlaşarak yolları ayırmaya hazırlanıyor.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Karşıyaka'da sağ bek Ertuğrul Sancaktutan ve altyapıdan yetişen sol bek Burak Karapınar'la yolların ayrılacağı belirtildi. Son 2 sezonda yeşil-kırmızılı formayı giyen Ertuğrul Sancaktutan, toplam 61 karşılaşmada görev yaptı. İzmir ekibiyle ilk profesyonel maçına 2018 yılında çıkan Burak Karapınar ise geçen sezon ligde 4, kupada 2 kez forma şansı buldu.

Sözleşmesi devam eden iki savunmacıyla karşılıklı anlaşarak yolları ayırmaya hazırlanan yönetim savunma takviyesi için arayışlara başladı. Öte yandan Karşıyaka dün Bolu'daki hazırlık maçında Edirnespor'u Taha'nın golüyle 1-0 mağlup etti. Yeşil-kırmızılılar, 23 Ağustos Çarşamba günü Alanya Kestelspor'la özel müsabaka oynayıp kampı noktalayacak.