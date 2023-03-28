Karşıyaka'da Dinçel gitti

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta 3 maçtır galip gelemeyerek Play-Off hattından çıkan Karşıyaka'da teknik direktör Selahaddin Dinçel'le yollar resmen ayrıldı. Tecrübeli teknik adamla düşme hattındaki Edirnespor deplasmanında alınan 3-0'lık yenilgi sonrası veda kararı alan yönetim, 1.5 yıllık olan sözleşmesinin feshi konusunda anlaştı. Bu sezon takımda görev yapan ikinci teknik direktörle de yollarını ayıran Karşıyaka'da üçüncü teknik adam arayışları başladı. Kaf-Kaf'a imza atmadan önce yeşil-kırmızılılarla aynı grupta son 4 sezonda 3 takımı 2'nci Lig'e çıkaran Selahaddin Dinçel, kulüpte 15'inci haftada Erman Güraçar'ın yerine işbaşı yaptı.

Dinçel yönetiminde 11 maça çıkan Karşıyaka, 3 galibiyet, 5 beraberlik, 3 yenilgi aldı. Dinçel'le 11 maçın 8'inde puan kaybeden İzmir temsilcisi 2 kez üst üste 3 hafta galibiyete hasret kaldı. Tecrübeli teknik adamla dış sahada 2 beraberlik, 3 yenilgi alıp hiç galip gelemeyen Kaf-Kaf, iç sahadaki 6 maçı ise 3 galibiyet, 3 beraberlikle geçti. İzmir temsilcisi Dinçel yönetiminde özellikle şampiyonluk yarışındaki rakipler Yeni Mersin İdmanyurdu, Belediye Kütahyaspor, Belediye Derincespor, Karaköprü Belediyespor ile düşme hattındaki Şile Yıldızspor, Eskişehirspor ve Edirnespor'u yenemeyip hayati önemde puanlar kaybetti.

Henüz yeni teknik direktör belirlemeyen Karşıyaka'yı pazar günkü 1954 Kelkit Belediyespor deplasmanına altyapı antrenörleri hazırlayacak. Kaf-Kaf'ta özellikle takımda sezon başından beri forma giyen birçok tecrübeli futbolcunun Selahaddin Dinçel'le yıldızlarının barışmadığı, tecrübeli teknik adamla ilgili yaklaşık 2 ay önce 2 Şubat'ta deplasmanda 1-0 kaybedilen Şile Yıldızspor maçı sonrası Başkan Turgay Büyükkarcı'yla toplantı yaparak şikayette bulundukları öğrenildi. İzmir ekibinde kötü gidişatın ardından kadroda ise bir operasyon yapılmayacağı belirtildi. Şampiyonluk yarışında 12 puan geride kalarak büyük oranda havlu atan Karşıyaka kalan 9 haftada adını Play-Off'a yazdırmaya çalışacak.